Gir seg som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

Det skriver Blåfjelldal selv på sin Facebook-side.

– Då eg starta som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet 16.oktober 2013 trudde eg neppe eg skulle bli her så lenge. Eg har vore med å gjere Noreg litt meir liberalistisk og hatt mykje moro i lag med tre ulike statsrådar. Å opne opp for gardssal av sider, satsing på lokalmat, styrking av ordningar for husdyrproduksjon i område som bruker utmarka og liberaliseringer av konsesjonslova er nokre av sakene vi har fått til, skriver Blåfjelldal.

Den avtroppende statssekretæren er fra Sør-Aurdal i Valdres i Oppland. Hun har tidligere sittet i sentralstyre og vært første nestleder i Fremskrittpartiets Ungdom. Blåfjelldal legger nå stor vekt på at det blir godt å komme hjem til familie i Valdres.

Annonse

– No skal eg heim, kjære Sigmund. Eg har sakna deg så det gjer vondt kvar einaste dag eg har vore vekke. Eg skal bruke tid på deg, på å rydde i huset, lage mat, lese bøker og jogge i skogen. Alt eg elskar, men som eg har fått prioritert for lite dei siste åra, skriver Blåfjelldal videre.

Rikard Gaarder Knutsen er utnevnt som ny statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. Knutsen har tidligere vært kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Røyken og vært leder i Buskerud FpU. Han har også vært politisk rådgiver i det samme departementet han nå blir statssekretær i. 24-åringen skriver på sin Facebook-side at han er stolt over muligheten.

– I dag er jeg svært ydmyk og stolt over å bli utnevnt av Kongen i statsråd som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (Norge) for Bård Hoksrud! En jobb jeg ser veldig fram til å ta fatt på, skriver Knutsen på Facebook.