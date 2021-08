Gerd-Liv Valla tar Vedum i forsvar etter Ap-angrep: – Jeg klarer ikke å hisse meg opp over det

LO-veteranen var en av fødselshjelperne bak det rødgrønne samarbeidet.

Mens Ap, Sp og SV gikk til valg på felles politikk i 2005, kjører Vedum, Støre og Lysbakken solo i årets valgkamp. Sp-lederen skyter også mot Ap.

– Jeg klarer ikke å hisse meg opp over det, sier Gerd-Liv Valla (73) til Nationen.

Den mangeårige LO-lederen er nå pensjonist. Store deler av sommeren tilbringer hun i kolonihagen i Oslo, der hun dyrker solbær, rips, skikkelsbær, svartsurbær og frukt. «Nå er jeg blitt bonde», sier hun.

Imponert over Vedum

Valla innrømmer at hun lar seg imponere over Vedum og evnen til å «kjøre fram» distriktene.

– Vedum elsker å være ute blant folk. Det er viktig. Det virker helt naturlig når han prater med folk over kaffekoppen og er blid.

– Jeg liker selvfølgelig ikke at Vedum snakker om samarbeid med Høyre i enkelte spørsmål. Men ut ifra at Sp har dratt veldig mange velgere over fra borgerlig side, er det ikke merkelig at han vil holde på dem. Det er kanskje en forutsetning for at Ap, Sp og SV kommer i regjering, sier Valla.

– Er det ikke et paradoks at Vedums borgerlige velgere kan få Støre i regjering?

– Livet er fullt av paradokser, politikken ikke minst.

– Jonas ser friskere ut

Mens Vedum seiler i historisk medvind, har Støre gått i motvind. Det handler mer om Aps høyredreining og feiltrinn i distriktspolitikken enn Giske-saken, tror Valla, som var alliert med Giske på Aps nei-fløy.

– Norge er et lite land, men de fleste har bakgrunn som bønder, fiskere eller fra distriktene, sier hun.

– Så har jeg bestandig ment at Jonas kanskje er en bedre statsminister enn opposisjonsleder. Han gjorde en god jobb som utenriksminister. Det er noe statsmannsaktig over ham. Det ligger ikke så godt for han å være opposisjonspolitiker.

Men i årets valg, kommer ikke Ap til å snuble ved målstreken, som i 2017, tror hun.

– Jonas ser friskere ut. Det er som om noe har ramlet ned fra skuldrene hans, sier Valla.

– Kan Vedum bli statsminister?

– Det synes jeg ikke virker sannsynlig.

– Har han egenskapene?

– Det er mange egenskaper som kan komme med tiden. Som det heter: «Den Gud gir et embete, gir han også forstand».

– Sp var rødere

At Ap, Sp og SV ikke går samlet til valg, handler om at Sp har endret seg, mener LO-veteranen.

– Det er jo først og fremst Sp som ikke er i samme folden som i 2005. Jeg opplever at Sp var mer preget av EU-kamp og mer radikalt på den tida, sier Valla.

I 2005 hang seiersrusen ennå i lufta i Sp etter at Nei-dronning Anne Enger vant EU-slaget.

– Jeg føler at Sp var litt rødere, sier hun:

– Det var ikke så stor forskjell på Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete og statsrådene i Ap.

Siden da har Sp fått flere borgerligere velgere. Både verdispørsmål og klima er mer satt på spissen i Norge, mener hun.

– Da gjelder det å vise en avstand til SV, sier Valla.

Sp treffer en nerve når de forsvarer folk på bygda som trenger dieselbilen, mener hun.

– Men Sp kunne ha vært bedre på klima. Det er ikke nødvendig å legge seg så langt fra fornuftig politikk. De legger seg rimelig langt til høyre på grunn av Frp-velgerne.

Støtter Sps abort-linje

– Var det rødgrønne samarbeidet en parentes for Sp, er de mer tilbake ved røttene nå?

– Det er én måte å se det på. Men den klare distriktsprofilen som Sp har, den er egentlig ganske radikal. Kampen mot EØS er også en venstresidesak. Men de er tilbake til røttene i form av at Sp er verdikonservativt. Anne Enger hadde jo sin bakgrunn i abortmotstand.

Mens Ap vil utvide abortgrensen til uke 18 og SV til uke 22, står Sp fast på dagens grense. Det gir Valla støtte til.

– Jeg tror Sp har mye støtte i befolkningen her. Det er ikke enkle svar på så kompliserte spørsmål, sier Valla.

Tror på Sp-seire

«Jeg har aldri vært glad i ordet reversering,» sa Støre til Nationen nylig.

Valla tror Sp kan få gjennomslag om sykehus og politireform, og at Ap flytter seg litt om helseforetaksmodellen.

Men sentralisering og stordrift, som nedleggelse av Ullevål sykehus, er i Aps DNA, sier Valla. Hun er mer usikker på reversering av fylkes- og kommunesammenslåinger.

– Jeg er litt spent på hva folk etter hvert selv vil. Det kan hende at de venner seg til det.

– Mange ønsker Giske-comeback

I regjeringsforhandlingene i 2005 gikk det gjetord om Sps taktikk.

– Jens sa jo det at «de senterpartistene, de kunne å forhandle», forteller hun.

I dag er Sp større. Men det er «bombesikkert» at de ikke får rikket Ap om EØS-avtalen, tror Valla.

– Det blir ikke i denne stortingsperioden, men muligens i perioden etterpå at noe skjer, sier hun.

Valla mener EØS-avtalen har vært en garanti mot EU-medlemskap. Men nå følger hun Storbritannia med interesse etter brexit.

– Der trodde man at det skulle gå rett vest. Men det ser ikke ut som det gjør det nå, sier hun.

Fagforeningsveteranen bet seg merke i at bare 44 prosent ville stemt for EØS-avtale, ifølge en fersk undersøkelse.

Valla mener flere konflikter i Ap har utspring i EU-saken. Trond Giske (Ap) var sentral i Nei-kampen og alliert med Valla, som kaller Giske-konflikten «tragisk».

– Trond hadde mye appell og var en dyktig politiker, sier Valla, som ikke tror Ap-politikeren gjør comeback i rikspolitikken:

– Selv om det er veldig mange som ønsker det.

Tror SV blir joker

Ifølge Dagbladet, vil Sp forlate forhandlingsbordet om SV blir med i regjering. Men Valla mener det er et vel så usikkert om SV blir med.

– Det blir en joker hvor stort SV blir, og om de vil risikere det samme som de åtte rødgrønne årene. Det er slett ikke sikkert.

De rødgrønne ble lei av hverandre. Men hardest gikk samarbeidet utover SV. Sp hadde mindre å klage over, mener Valla.

– SV ble nesten radert ut, sier Valla, som tror SV vil stille regjeringskrav og frykte Rødt i Stortinget.

Mener Ap har gjort feil

LO-veteranen tror ikke Ap vil snuble ved målstreken i år. Støre har dreid til venstre og lært av Sp i distriktspolitikken, etter det hun kaller en «vassen profil».

– Ap kommer nå etter, men det er ikke noen tvil om at Sp har vært den drivende kraften i distriktspolitikken, sier hun.

– Har Ap gjort feil her?

– Ja, jeg tenker på en sak som politireformen. Fra første stund var det ingen som trodde det ville bli en «nærpolitireform», sier Valla.

Politireformen omtaler hun som «høl i hue».

– Det er klart at Ap ikke skulle ha vært med på det.

Ap vokser på målingene, men kan gjøre et historisk dårlig valg.

– At man nå jubler over 25 prosent, det er ikke bra i det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg kan si at det går den rette veien, for målingene peker i ulike retninger. Men å ligge på 20-tallet er selvfølgelig ikke bra.

Ønsker ikke MDG i regjering

Det var etter Aps katastrofevalg i 2001, partiets dårligste siden 1924, at Valla og Fagforbundets Jan Davidsen, krefter fra neisiden og AUF begynte å jobbe for rødgrønt samarbeid.

– Jens bestemte seg ikke før i 2004 for å satse på en slik regjering, sier Valla.

Ap under Stoltenberg sto, ifølge Valla, for en «veldig klar høyredreining», med angrep på sykelønn og delprivatisering av Statoil.

– Omfavner Støre venstredreiningen – han var en av Stoltenbergs nærmeste?

– Nei da, det kan du si. Det er ikke tvil om at han var blant Stoltenberg og Gros nærmeste. Så i utgangspunktet er han ingen radikaler. Men folk kan forandre seg.

Valla har tidligere rost Raymond Johansen, Aps byrådsleder i Oslo, for å ta MDG inn i varmen med Rødt.

Men et MDG i regjering, med olje-stans-ultimatum, ville være «umulig» for Ap, sier hun nå. Ap må bli skarpere på klima, mener hun.

– Men noen sluttdato for oljen er jeg ikke så sikker på.

– Hemmelig valg

Valla fulgte årets jordbruksoppgjør. Det var «sørgelig» og «en vekker», mener hun.

Fagforeningsveteranen stusser over at norske bønder og melkekyr oftere henges ut som klimasyndere. Hun følger med på land som erstatter kraftfôr.

– Vi bør se til land som Sveits og Østerrike, som har en kjempespennende satsing på småskala landbruk og fjellbygdene.

Valla har vært Ap-medlem siden 1987. Hun er fortsatt medlem.

– Du er fruktbonde. Du skal ikke stemme Sp ved høstens valg?

– Det er hemmelig valg. Jeg bor i tjukkeste Oslo. Men jeg har kjærligheten til distriktene og bondebygda, som jeg mener man må ta vare på.