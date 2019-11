Geografibom fra regjeringen: Plasserte Gjøvik og Lillehammer i Hedmark

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort ferdig et arbeid med noen grensejusteringer foran stortingsvalget i 2021. Bakgrunnen er at sammenslåtte kommuner på tvers av fylkesgrenser har fått konsekvenser for valgkretsene.

En foreslått forskrift ble sendt ut tidligere denne uken - men så ble den trukket igjen. I forskriften gjorde nemlig departementet langt større endringer enn enkle justeringer.

Lillehammer og Gjøvik, med til sammen nærmere 60.000 innbyggere, ble nemlig flyttet fra Oppland til Hedmark valgdistrikt.

Bekreftelse

Ap-representant Rigmor Aasrud sprer nå historien på Facebook, etter at lokale medier først fortalte om saken torsdag.

– Lokalaviser tok kontakt med meg, og også Knut Storberget, som er Fylkesmann i Innlandet. Han sitter i valglovutvalget. Jeg tipper kanskje det var han som tok kontakt med noen, og fortalte dem at geografien ikke var helt som de hadde lagt ut, sier Aasrud.

Hun mener det ligger mer i saken enn bare en feil.

– Vi i Innlandet har jo mange ganger stilt spørsmål om regjeringen i det hele tatt vet hvordan Innlandet ser ut. Bekreftelsen fikk vi vel i dette, sier hun.

Hoderystende

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som selv representerer Hedmark, rister på hodet av saken.

– Akkurat den saken er jo litt komisk. Men det viser også alvoret. Det er egentlig veldig rart at regjeringen gjør den type grensejusteringer på stortingsvalgkretser. Vi har jo i grunnloven 19 valgkretser. Da refereres til 19 fylker. Når man begynner å flytte enkeltkommuner inn i valgresultater, kan det påvirke valgresultat. Dette viser igjen hastverksarbeidet i regionreformen, sier Vedum til Nationen.

– Dere på østsiden av Mjøsa har kanskje sett mot Lillehammer og Gjøvik med misunnelse mang en gang?

– Vi har misunt dem den fine utsikten, ler Vedum.

Grenseendringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender over en uttalelse uten at noen navngitt person siteres. I uttalelsen står det:

– Vi har oppdaget feil i forskriftsteksten som ble lagt ut i går. I en oversikt nederst i høringsnotatet var noen kommuner plassert i feil valgdistrikt. Det er kun kommuner som er berørt av vedtatte grenseendringer som flyttes. Hvilke kommuner dette gjelder, redegjøres det for i høringsnotatet. Departementet vil legge riktig versjon på nett fredag 22. november. Departementet beklager dersom denne feilen har skapt usikkerhet.

Fra nyttår er hele Hedmark og Oppland uansett samlet i ett fylke - Innlandet. Men valgkretsene til Stortingsvalg er det ingen som har vedtatt å endre ennå. Dermed blir det valg med de gamle fylkene som valgkretser i 2021.