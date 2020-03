Geir Pollestad ny styreleder i Bryne FK

Geir Pollestad, som sitter i Stortinget for Senterpartiet og er leder i næringskomiteen, ble mandag presentert som den nye styrelederen i fotballklubben Bryne. Ifølge Jærbladet er Pollestad Bryne-supporter på sin hals.

"Vi ønsket en styreleder med god erfaring fra organisasjonsarbeid, en styreleder som har barn i den aldersgruppen som er Bryne FKs fremtid, en ansvarlig styreleder som bidrar til å ivareta den gode økonomien Bryne FK har opparbeidet, en med blikk for helheten, med visjoner for fremtiden og som kan representere Bryne FKs verdier", skriver valgkomiteens leder, Sverre Heskestad i en pressemelding, gjengitt av Jærbladet.

– Jeg takket ja fordi jeg lenge har hatt et hjerte for Bryne Fotballklubb. Jeg har vært på de fleste kampene siden 1986, og Bryne har betydd mye for meg i gode og dårlige dager, sier Pollestad til avisa.

Bryne spiller i dag i fotballens andredivisjon avdeling to, men spilte i Eliteserien så sent som i 2003. Klubben står med to sølv i seriespillet og har ett cupgull.

Pollestad tar over som styreleder etter at Nils Steinsland ga seg. Steinsland er daglig leder i familiebedriften Steinsland og co., som produserer kyllinger til verpehøner. De har frittgående oppdrett på 50.000 plass i anlegget på Bryne.