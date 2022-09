Gassledningen har vært stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid de siste dagene. Det var ventet at leveransene skulle starte opp igjen natt til lørdag. Det ser nå ikke ut til å skje.

Ifølge Tass har Gazprom sendt et brev om at det er oppdaget en lekkasje på en turbin ved gassanlegget i Portovaja, som er der rørledningen starter. Fram til denne er reparert, er gassforsyningene stanset, skriver Tass.

Brenner gass for mange millioner

Ved gassanlegget i Portovaja har vestlige analytikere sett at Russland brenner gass for over 100 millioner kroner hver dag. Det var tilfellet da rørledningen fortsatt var åpen, ettersom Russland kraftig hadde redusert forsendelsene.

Rørledningen har vært stengt flere ganger i den anspente situasjonen etter Russlands angrep på Ukraina og de kraftige sanksjonene Vesten har innført. Russerne har gjentatte ganger vist til behov for reparasjoner, mens de i Tyskland er blitt anklaget for å stenge krana av politiske motiver.

Mangelen på russisk gass er en medvirkende årsak til de skyhøye energiprisene i Europa. Selv om EU og europeiske land jobber med å kutte avhengigheten av russisk energi, er land som Tyskland fortsatt avhengig av gassimport fra Russland.

Fra redusert kapasitet til full stopp

Den siste tiden er det blitt levert gass som tilsvarer 20 prosent av kapasiteten til rørledningen, samtidig som det er mangel i Europa. Nå er gassledningen helt stengt på ubestemt tid.

Samtidig fortsetter trolig russerne å brenne gass i Portovaja, som ligger like ved grensa til Finland. Det er dyrere å stenge ned anlegget helt – for så å åpne det igjen – enn å bare brenne opp gassen som ikke blir eksportert.

Det norske analyseselskapet Rystad opplyste nylig til BBC at Russland brenner gass for omtrent 10 millioner dollar hver dag. Gassen som brennes, er overskuddsgass som tidligere ble eksportert til Tyskland via rørledningen.

Så en stor flamme i horisonten

De første tegnene på den russiske gassbrenningen kom ifølge BBC tidligere i sommer da folk på finsk side av grensa så en stor flamme i horisonten. Forskere ser også unormal hete i anlegget, noe som trolig er fra gassbrenningen.

Gassbrenning gjøres vanligvis for tekniske eller sikkerhetsgrunner på gassanlegg, men skalaen dette skjer i, overrasker ekspertene.

– Jeg har aldri sett et naturgassanlegg brenne så mye, sier Jessica McCarty, ekspert på satellittdata ved Miami University i Ohio.

(©NTB)