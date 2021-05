Stortingsrepresentant Geir A. Iversen (Sp) mener det vil gi et stemmeløft på 10 prosent hvis Trygve Slagsvold Vedum avklarer at han er statsministerkandidat. – Nå nærmer vi oss valget så mye at vi må få lov til å være mer utålmodig, sier Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold Sp.