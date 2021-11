Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark vil starte splittingen av fylket

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo sier til NRK at han ber fylkestinget om å behandle forslaget.

– Blir forslaget godkjent, betyr det at de to fylkesadministrasjonene kan begynne å ansette folk og bygge opp sine organisasjoner som om det var to separate fylker. Men de tillitsvalgte skal involveres, og det skal rapporteres til politisk myndighet, så det tar litt tid, sier Mo.

Han tror det vil skape trygghet for de ansatte i administrasjonen. Det har vært stor misnøye blant mange ansatte siden fylkessammenslåingen, ifølge kanalen.

Les også: Troms og Finnmark bør bestemme farten selv

Annonse

Fylkesrådslederen ønsker at oppdelingen av administrasjonen skal skje så fort som mulig, men tror ikke at alt er på plass før i 2023.

Den faktiske oppdelingen kan trolig ikke skje før årsskiftet 2024, tror Mo. Det er det samme som regjeringen har lagt opp til.

– Da har man fått valgt nye fylkesting, og da deler fylkene lag. Så vi har beregnet at den delen tar litt tid, sier han.