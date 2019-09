Fylkesledere krever endringer i Venstre-ledelsen

Debatten om partiledelsen bør skiftes ut har blusset opp i lys av det skuffende valgresultatet på 3,9 prosent. Flere Venstre-politikere har allerede flagget offentlig at de ønsker en diskusjon om partiledelsen.

Fylkeslederne i Agder og Oppland Venstre bekrefter overfor NRK at de har kommet med forslag til endringer i partiets ledelse til Venstres valgkomité.

–Jeg har spilt inn noen forslag til valgkomiteen allerede. Jeg mener det er viktig å gi både Sveinung Rotevatn og Guri Melby fremskutte posisjoner i partiet, sier fylkesleder Petter N. Toldnæs i Agder Venstre.

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal sier også til kanalen at hun mener det er behov for utskiftning.

Bekrefter at lederspørsmål diskuteres

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen sa tidligere torsdag til NTB at de ikke hadde gjort jobben sin om de ikke hadde diskutert utskiftninger i ledelsen.

Valgkomiteen har satt frist til 15. oktober for å sende inn forslag til kandidater. Samme dag må Grande (som har sittet i sitt verv siden 2010), nestlederne Ola Elvestuen (siden 2008) og Terje Breivik (siden 2012) ha svart valgkomiteen om de akter å stille til gjenvalg.

– Dette er tre personer som har sittet i ledelsen siden 2012 – to av dem har sittet enda lenger. Det kan ikke komme overraskende på noen at fornyelse av ledertrioen debatteres, men hva konklusjonen blir, gjenstår å se, sa han.

I tiden fremover inviteres alle Venstres medlemmer til å fremme forslag til kandidater til partiets sentrale ledelse, som skal velges på landsmøtet 17.–19. april neste år. Alle i ledelsen og sentralstyret står på valg.

Thorbjørnsen sier han har registrert uttalelser som har kommet i mediene de siste dagene.

Flere ber Grande gå

I tillegg til de tre fylkeslederne har flere profilerte Venstre-politikere etter valget sagt at de ønsker seg en ny partileder.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har gitt uttrykk for at utskifting er på høy tid og har pekt på Guri Melby og Sveinung Rotevatn som aktuelle partilederkandidater. Yousuf Gilani, varaordfører i Drammen, og Elin Seim, førstekandidat på Voss, har sagt til Dagbladet at det er på tide at Grande går av.

Leder i Stad Venstre, Gunnar Silden, sier til VG at han mener partiets ledelse i stor grad er preget av slitasje, og Grandes tid som leder er ute. Han får støtte av Venstre-navn som Iver Nordseth på Nordmøre, Øystein Senum i Kongsberg, Børre Børresen i Tana og Ingunn Eiken i Fjaler.

Grande gir seg ikke

Allerede valgkvelden kunngjorde Trine Skei Grande at hun ikke har til hensikt å gi seg. Torsdag kveld sier partilederen til NRK at hun forstår frustrasjonen og at partiet er nødt til å fornye seg.

– Men så må jeg få muligheten til å uttrykke min plan på hvordan vi skal løfte oss videre. Valgkomiteen skal også få rom til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte.

Valgkomiteen samlet seg torsdag til sitt første møte etter valget. Komiteen har vært i arbeid i lengre tid og har vurdert spørsmål knyttet til fornyelse. De har fire uker før landsmøtet frist for å ha sin innstilling klar. ©NTB