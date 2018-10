Fylkesleder advarer mot maktdominans før KrFs «superlørdag»

I løpet av de to nærmeste dagene kan Kristelig Folkepartis (KrF) valg mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk i praksis være avgjort. Da skal totalt seks fylkeslag ta sine veivalg, inkludert alle de gjenværende tunge fylkeslagene, som Agder, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Spenningen er knyttet til om noen av de store fylkeslagene vil gjøre som Rogaland KrF og la flertallet stikke av med så godt som alle delegatene til landsmøte.

– Hvis de gjør det, kan det hende vi ser et flertall for Erna etter lørdag. Men blir det representative delegasjoner, er det fortsatt åpent, mener Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land.

Krefter både i Agder KrF og Hordaland KrF har de siste dagene tatt til orde for å gjøre som rogalandspartiet.

– Hvis vi er for snille med mindretallet, kan vi nulle ut fylkets vekt på landsmøtet, sier Torstein Mentzoni, lokallagsleder i Bergen Vest KrF til BT.

I Agder har sentralstyremedlem Tove Welle Haugland oppfordret fylkeslaget til å la flertallet ta alt.

Advarer

Fylkesleder i Hordaland og erklært Hareide-tilhenger Dag Sele ber flertallet tenke seg godt om før de følger den oppfordringen.

– Jeg vil advare veldig mot å bruke makta si så langt som en formelt sett kan gjøre. Det kan risikere stor skade for partiet. Man kan vinne slaget, men tape partiet, sier han til NTB.

Også partileder Knut Arild Hareide og resten av partiledelsen har advart sterkt mot flere vinneren tar alt-delegasjoner.

Sele sier det viktigste fremover er å bevare samholdet i partiet, uansett hvilken side som vinner fram.

– Da vil det være avgjørende hvordan prosessen fram mot valget har vært. Jo mer folk føler at deres syn har vært representert hele veien, jo mer vil de anerkjenne resultatet og klare å legge skuffelsen fra seg dersom de skulle tape, sier Sele.

Spent

Av de store fylkeslagene er Agder først ut fredag. Ifølge en opptelling i Fædrelandsvennen tirsdag, vil maks fire av fylkets atten delegater stemme for et samarbeid med Ap, hvis delegasjonen skal speile holdningene i lokallagene.

Lørdag skal både Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Troms ta sine valg.

I Møre og Romsdal er det ventet blått flertall, mens det i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Troms er ventet rød dominans.

I Hordaland ansees fylkeslaget som svært delt og utfallet er åpent. Det er spenning knyttet til hvor representative delegasjonene fra de 27 lokallagene til fylkesårsmøte vil være. Fylkesleder Dag Sele sier hans inntrykk er at de fleste lokallagene tilstreber seg å få til representativitet, men ifølge Dagen valgte både Fana KrF og Øygarden KrF nylig å sende så godt som rene blå delegasjoner til fylkesmøte.

– Stemningen er nokså spent i fylkeslaget nå, fastslår Sele.

– Kan bli helt jevnt

Berit Aalborg sier stillingen mellom de to fløyene nå er så jevn at det er veldig vanskelig å spå hva som til slutt vil bli utfallet.

Hun peker på at uforutsette ting kan skje både før og under landsmøtet 2. november og at det også finnes en del usikre delegater.

Valgforsker Bernt Aardal tror heller ikke utfallet nødvendigvis vil være klart etter helgen.

– Disse delegatene er jo ikke bundet, og det kan jo skje ting på landsmøtet som vil kunne påvirke selve stemmegivningen, sier han.

Aardal sier resultatet kan ende med å bli så jevnt at partiet til slutt ser seg best tjent med å fortsette i vippeposisjon som i dag, som er alternativet KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan vil fronte under landsmøtet.

