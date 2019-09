Furuberg blir fylkespolitiker

– Takk for tilliten! Jeg lover å gjøre mitt beste som folkevalgt i fylkespolitikken, sier Merete Furuberg i en Facebook-oppdatering som til forveksling ligner en pressemelding.

I Facebook-oppdateringen står det også at Senterpartiet har «valgt å si neitakk til fylkesordførarvervet fordi veljarane i Innlandet ber om meir raudgrøn politikk.»

Arbeiderpartiet fikk 34,1 prosent av stemmene i Innlandet, og ble dermed størst. Senterpartiet ble nest størst, med 28,7 prosent av stemmene. Basert på at det også står i Furubergs Facebook-oppdatering at Sp har hatt samtaler med både Høyre og Ap etter valget, er det rimelig å tolke det som at Høyre, som gjorde et dårlig valg og fikk 11,7 prosent av stemmene, har tilbudt Sp fylkesordførervervet, men at Sp likevel har valgt å gå sammen med Ap.

Senterpartiet i Innlandet gir tydelig uttrykk for at skepsis til Solberg-regjeringens politikk har vært utslagsgivende for denne vurderingen.

«Sp ynskjer ei anna retning enn regjeringa sin politikk som styrer rammevilkåra til fylkeskommunen og det handlingsrommet vi har for vidaregåande skule, samferdsel, breibandsutbygging, næringsutvikling, kulturmiddel og sist, men ikkje minst, alle dei sentraliserende reformane vi har i dag», står det i Facebook-oppdateringen til Furuberg.