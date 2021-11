Frykter gratis ferge kan ta knekken på lokalsamfunn

Ferger skal bli billigere eller gratis, lover regjeringen i Hurdalsplattformen. Dette gjøres med intensjon om å fornye og styrke distriktspolitikken, slik at alle får tilgang på nødvendig infrastruktur.

Arild Prestøy fra Helligvær utenfor Bodø er imidlertid svært skeptisk til et priskutt på ferge.

På Helligvær og flere andre små øysamfunn langs kysten på Vestlandet og Nord-Norge, finnes det ikke nemlig ikke et fergetilbud. De som bor der er istedenfor avhengige av hurtigbåt.

– Hurtigbåten er den eneste livslinja til fastlandet. Det finnes ingen andre måter å komme seg hit på. Hvis ferge blir gratis og ikke hurtigbåt, kan det ta livet av lokalsamfunnet, sier Prestøy.

Han skrev først et leserinnlegg i Nationen i oktober, der han beskrev situasjonen som katastrofal for konkurranseforholdene langs kysten.

– Urettferdige konkurransevilkår

Prestøy frykter gratis ferge kan føre til økte forskjeller mellom øysamfunnene med fergetilbud og de som ikke har ferge.

– Det er allerede høy terskel for innflytting kontra steder med fergetilgang. Jeg er redd for at dersom ferge blir gratis og ikke hurtigbåt, så vil verken folk eller bedrifter etablere seg her, sier Prestøy.

Han får støtte fra Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant fra Venstre, som ble engasjert i saken etter han hadde lest innlegget i Nationen.

Krever svar fra regjeringen

Bjørlo har nå utfordret samferdselsministeren på hvorvidt regjeringen vil likestille ferje- og hurtigbåtavhengige småsamfunn når prisen skal reduseres.

– Det å skille mellom ferger og hurtigbåter er en urimelig forskjellsbehandling av små lokalsamfunn på kysten. Dette forventer jeg at regjeringen raskt ordner opp i, sier han.

Prestøy er glad for at situasjonen til Helligvær og andre øysamfunn får oppmerksomhet.

– Jeg håper det blir gjort noe med saken, sånn at vi kan konkurrere på like vilkår. Det er alt vi ber om, sier han.

Nationen har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, som svarer at de ikke vil kommentere saken før de har behandlet Bjørlos skriftlige spørsmål.