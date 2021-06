Fremskrittspartiet vil ikke gi noen blankofullmakt til regjeringen, men reagerer positivt på meldingene om enighet med Storbritannia om en ny frihandelavtale.

– I utgangspunktet syns vi det er veldig positivt. Vi har ikke sett hva avtalen inneholder, men ut fra de signalene som er gitt, så virker det som en god frihandelsavtale som gir mer konkurranse, sier utenrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde (FrP) til NTB.

Han får støtte fra næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (FrP).

– Men dette er ikke noen blankofullmakt fra oss for en hvilken som helst avtale, understreker han.

Det var NRK som var først ute med nyheten om enighet. NTB har fått opplysningene bekreftet fra en sentralt plassert kilde. Det er ventet at detaljene i frihandelsavtalen vil bli lagt fram fredag.

Bjørnstad ser stort potensial for sysselsetting i fiskeriene langs kysten og håper spesielt at avtalen skal åpne for mer bearbeiding av fisk i Norge.

Samtidig har bekymringen vært stor for konsekvensene for landbruket i Norge. Men ifølge Tybring-Gjedde er det viktigste at avtalen totalt sett er god for Norge.

– Vi syns jo at bøndene trenger konkurranse. Vi tror det er positivt, sier han.