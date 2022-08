Frp ut mot Høyres strømpolitikk – vil hasteinnkalle Stortinget

SV, Rødt og Fremskrittspartiet støtter en hasteinnkallelse av Stortinget. Presidentskapet skal avgjøre dette mandag 8. august.

– Regjeringen har nok en gang vist at de er totalt handlingslammet når de skal håndtere kriser, og derfor må Stortinget gripe inn igjen, sier andre nestleder Bård Hoksrud i Frps stortingsgruppe.

– Dessverre har Høyre sagt at det er uaktuelt å støtte makspris og avgrense strømeksporten, så vi er avhengig av at regjeringspartiene snur for å få flertall, sier Hoksrud.

Høyre og Ap er skeptiske

Høyre-topp og energipolitiker Nikolai Astrup rykket tirsdag ut i Klassekampen og sa at partiet ikke vil støtte en makspris på strøm, eller avgrensning av strømeksporten.

– En makspris på strøm vil i verste fall kunne føre til en enda verre situasjon med rasjonering av strøm. Det kan føre til at vi ikke har lys i husene, sier Astrup.

Også statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han er skeptisk til en makspris, selv om regjeringen utreder to ulike varianter av dette.

– Makspris høres enkelt og greit ut, og jeg forstår at mange synes det høres forlokkende ut. Men det er altså mange vektige grunner mot det, sa Støre til NTB i helgen.

Likevel er det nettopp makspris flere partier på Stortinget, samt fagbevegelsen ber om.

Koker på grasrota til regjeringen

Mandag kokte det på grasrota i Ap og i Senterpartiet. LO-forbund rykket ut med krav om makspris, mens Sp-nestor Per Olaf Lundteigen krevde grep fra regjeringen innen mandag.

Lundteigen ba konkret om to tiltak:

– Regulering av bruken av kraftkablene, sånn at vi ikke fortsetter med eksport når vi har lav dekning, og at vi får en strømstøtteordning for næringslivet, sa han til TV 2.

Hoksrud påpeker at Frp har foreslått en makspris på 50 øre, skroting av elektrifiseringen av sokkelen, utbygging av ny vannkraft, krav til magasinfylling og begrensning av strømeksporten.