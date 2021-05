Frp-topp hardt ut mot Acer-vedtak

Onsdag ble det kjent at Frp stiller seg bak et forslag fra Senterpartiet og Rødt om å si nei til videre tilknytning til EUs energibyrå (Acer).

Partiet snur dermed 180 grader siden daværende oljeminister og nåværende Frp-nestleder Terje Søviknes la fram Acer-saken for Stortinget våren 2018. Søviknes kalte den gangen kritikken og motstanden av Acer for «skremselspropaganda».

– Gavepakke

Snuoperasjonen er særdeles uklok, sier Lien til Dagbladet.

– Acer er en gavepakke til norsk industri. Det sikrer våre aktører å få spille med samme regler som alle aktørene i EU. Uten en forsikring om at norske aktører behandles likt, kan man bare glemme store satsinger på havvind i Norge, for eksempel, sier han.

Også i FpU er reaksjonene sterke.

– Mye tyder på at stortingsgruppen til Frp ikke har forstått hva Acer faktisk går ut på. Acer gir muligheter for klimakutt og styrking av norsk økonomi, sier sentralstyremedlem i FpU Herman Fåne til Dagbladet.

Terje Søviknes ønsket torsdag ikke å kommentere saken.

– Linjeskifte

Til NTB onsdag sa Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland at Acer var et kompromiss Frp hadde gått med på.

Det reagerer Høyres Stefan Heggelund på.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at det var et kompromiss. Tvert imot opplevde jeg at olje- og energiministeren, som var fra Frp, var veldig opptatt av at vi skulle få til dette. Og det opplevde jeg fra resten av Frp også.

– Opplever du dette som et linjeskifte fra Frp i energipolitikken?

– Det er et klart linjeskifte. Og jeg syns det er rart. Det er bra å være med i Acer, sier Heggelund.

