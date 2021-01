Regjeringen kritiseres for tiltak på kort varsel

Norske studenter fikk i helga beskjed om å utsette reiser tilbake til sine studiesteder, da det ikke blir fysisk undervisning før tidligst 18. januar.

Ifølge Dagbladet ble ikke beslutningen tatt før lørdag 2. januar. Nyheten kom kl. 22 samme kveld. Neste dag kom nyheten om at alle ungdoms- og videregående skoler er ført inn i rød sone.

En samlet opposisjon kritiserer regjeringen for å gi sen beskjed, og ber statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for tiltakene så straks som mulig etter den 14 dager lange nedstengningen.

Mener Ap har gitt regjeringen for mye makt

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen har for mye makt.

– Det er fornuftig med nye tiltak når smitten øker, men vi mener regjeringen har for mye makt alene, sier han i en SMS til Nationen.

Han mener de mest inngripende tiltakene bør gå gjennom Stortinget.

– Nok en gang innføres svært inngripende tiltak uten at Stortinget involveres. De mest omfattende tiltakene burde vært sendt til Stortinget for behandling i etterkant, så snart de var innført, fortsetter han.

Lysbakken sier dette ville gitt mer åpenhet, samt at kritiske røster ble hørt, og mener Arbeiderpartiet har stått i veien slike behandlinger.

– Dessverre har regjeringspartiene og Ap til nå sagt nei til å behandle korona-tiltak i Stortinget på denne måten.

Twitter-kritikk

Søndag la Frps kommunikasjonssjef, Kjetil Løset, ut et bilde på Twitter av en NTB-sak hvor partiet kritiserer regjeringen for å gi «hensynsløs kort varsel».

– Hensynsløst kort varsel fra regjeringen til landets studenter. Mange av dem var i kveld på vei til studiestedet, noen måtte trolig gjøre vendereis, tweetet han og tagget Erna Solberg og to andre statsråder.

To minutter senere, klokka 21:35, svarte Solberg «Dere vet beskjeden ble gitt i går?»

– En smule arrogant

Det fikk Frps Sivert Bjørnstad, som sitter på Stortinget fra Sør-Trøndelag, til å reagere.

– Dette virker vel en smuuule arrogant..? Å gi beskjed under 36 timer før studiestart er håpløst - ikke bare for studentenes ve og vel kanskje, men særlig hvis lavere smittetrykk i de store studiebyene var hensikten, tweetet han tilbake til Solberg.

– Det virker fornuftig å gjøre tiltak nå, slik situasjonen har blitt, men jeg synes timinga er «så der», sier Bjørnstad til Nationen på mandag.

– Du mener svaret hennes på Twitter var en smule arrogant?

– Ja, det vil jeg si. Studenter som har planlagt sine reise tilbake til studiestedet får beskjed 22:30 dagen før. Da er det ikke stor forskjell på om du får beskjed den dagen eller neste dag. Jeg vet hvordan det er å være student med ombookinger og nye bestillinger på stipend og lån.

Erna svarte Bjørnstad med følgende:

– Selvfølgelig er jeg enig i at det er sent, men FrP kommentaren ga inntrykk at det var offentlig i dag. Vi offentliggjorde da vi fikk anbefaling fra helsemyndighetene for å gi så mye tid som mulig.

– Feilslått strategi

Bjørnstad mener man med hell kunne kommet fram til en beslutning tidligere, da det neppe gav full uttelling å gi beskjed ett og et halvt døgn før starten på første undervisningsuke.

– Hvis meningen med dette er å holde smittetrykket nede i studentbyene er det en feilslått strategi, for på det tidspunktet var nok mange allerede kommet tilbake.

– Mange reiste nok lørdag og tidlig søndag, så med beskjed 22:30 på lørdag er det vanskelig å planlegge.

Lysbakken er enig.

– Det er frustrerende for lærere og studenter, som burde fått mer tid til å forberede seg, sier han.

Bes redegjøre

Opposisjonen oppfordrer nå statsministeren til å redegjøre for de nye smitteverntiltakene i Stortinget, og ber Stortinget utsette åpning med en uke.

Oppfordringen kommer etter kontakt mellom de parlamentariske lederne i opposisjonen på Stortinget mandag morgen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB at nedstegningen er så omfattende at det må gjøres rede for i Stortinget så raskt som mulig etter de 14 dagene med nedstengning.

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren sier selv vi må vente en rekke konkurser på nyåret. Det er naturlig og ønskelig at Stortinget får anledning til å diskutere dette og fremme forslag til hvordan tiltak kan begrense skadevirkningene, sier Støre.

Kritiserer skolebeskjed

Bjørnstad sier det var enda verre med nyheten om at alle videregående skoler og ungdomsskoler går inn i rød sone.

Nyheten kom rundt 20 timer etter studentene fikk beskjed om at det blir digital undervisning de første to ukene.

Bjørnstad mener skolene kunne fått beskjeden samtidig som universitetene.

– Jeg hørte statsministeren forklare tiltakene på politisk kvarter mandag, men det ble ikke stilt spørsmål ved dette. Regjeringen fikk rådet om universitetene lørdag kl. 16 fra FHI og helsemyndighetee og gikk ut med nyheten den kvelden. Når de har gjort den beslutningen, så er det rart om de ikke da også fortalte at videregående og ungdomsskoler skulle i rød sone. Det må de jo ha diskutert på lørdagen.

– Jeg skjønner godt at det er vanskelig for lærere å få den beskjeden kl. 18-19 søndag, for så å lage et undervisningsopplegg. De ville nesten hatt et helt døgn ekstra å forberede seg på hvis beskjeden kom på lørdag.

Støre er enig.

– Jeg merker meg at dette er et råd, men jeg reagerer på at skolene fikk 14 timer på å gjøre disse vurderingene. Det må ha vært mulig å kunne gi et signal tidligere, sier han til NTB.