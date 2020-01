Frp med sykehuskrav til regjeringen før Helgeland-beslutning

Mandag skal Høie avgjøre om Helgeland, som i dag har tre sykehus, skal sitte igjen med to eller bare ett.

Fremskrittspartiet, som har brutt ut av regjeringen, vil bare ha ett, stort sykehus i nærheten av Sandnessjøen. Dersom Høie skulle gå inn for to i stedet, vil partiet kreve at også andre regioner får flere sykehus, ifølge NRK.

– Enten legger man de faglige begrunnelsene til grunn eller så kan man ta lokalpolitiske hensyn, men da må man gjøre det overalt, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Hun peker på to andre eksempler: Høie bestemte at Møre og Romsdal bare skal få ett sykehus, plassert i Molde. Også Vest-Finnmark får bare ett sykehus, i Hammerfest.