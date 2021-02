Frp ligger an til å miste stortingsmandat på måling for Møre og Romsdal

Fylket går fra ni til åtte mandater ved valget i 2021, og i en måling Respons Analyse har gjort for avisa er det Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke som ligger an til å ta det siste, foran Monica Molvær (H).

Dermed vil ikke Frps fylkesleder Frank Sve, som står på andreplass på partiets liste, få plass. Sylvi Listhaug står på førsteplass, og Jon Georg Dale har varslet at han vil gå over til næringslivet etter valget.

Annonse

Mandatfordelingen avgjøres av styrkeforholdet partiene imellom. På målingen beholder Høyre posisjonen som fylkets største parti, med 24,7 prosents oppslutning, mens Senterpartiet følger etter på 24 prosent.

Ved valget blir det innvalgt sju direktemandater fra fylket, i tillegg til et utjevningsmandat som deles ut basert på resultatet for hele landet. Det er kun fylkets direktemandater som kan beregnes ut fra målingen. Men Respons skriver at Ap i målingen har det siste mandatet, mens Høyre er nærmest å ta det fra dem.

Arbeiderpartiet ligger på 16,7 prosent, mens Frp får 13,6 prosent. Om målingen var valgresultat, ville de sju direktemandatene fordelt seg slik: To hver til Ap, Sp og Høyre, og ett til Frp.

(©NTB)