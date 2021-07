Frp-lederen mister nesten nattesøvnen av MDG

– Jeg mister nesten nattesøvnen av tanken på at MDG skal få en hånd på rattet. Det er mer enn galt nok i Oslo der jeg bor og merker konsekvensene både på lommeboken og i hverdagen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Bergens Tidende lørdag.

Frp har stått på stedet hvil siden Listhaug overtok ledervervet etter Siv Jensen i begynnelsen av mai, ifølge Poll of polls.

Snittet på de nasjonale julimålingene er 9,9 prosent, men partiet fikk et lite løft på Dagens Næringslivs måling lørdag. Det gikk partiet mest fram med 2,2 prosentpoeng til 11,6 prosent

Annonse

Ifølge Frp-lederen vil partiet, tradisjonen tro, løfte innvandring og integrering i valgkampen.

– Norge trenger et parti som tør å ta opp de vanskelige spørsmålene, som innvandring og integrering, sier Listhaug.

Hun vil også mobilisere mot arveavgiften, eller dødsskatten, som Frp kaller den.

– Vi ser at mange bedrifter og gårdsbruk nå gjennomfører et generasjonsskifte i redsel for at sosialistene gjeninnfører dødsskatten etter valget, sier Listhaug.