Frp holder fast på regjeringsstrategi – vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av

Partileder Siv Jensen sier landsstyret er tydelig på at Frp «ikke har noen appetitt» for å gå inn i en ny regjering med KrF og Venstre.

– Samtidig anerkjenner vi at det er velgerne som skal sette sammen Stortinget. Skal vi gå i regjering handler det om oppslutning og gjennomslag, sier hun til NTB.

Partiet holder fast på denne årelange strategien til tross for at partiet gikk ut av regjering i januar og forbereder seg til å forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjett i høst.

Krever gjennomslag

Men Siv Jensen avviser at det er noen motsigelse i regjeringsstrategien og det at partiet kan støtte regjeringens budsjett.

– Vi har gått ut av denne regjeringen og vi har sagt at vi gjerne kan sette oss til forhandlingsbordet for å se hva vi kan få av gjennomslag. Det er fullt mulig for regjeringen å gå til andre partier. Regjeringen må ha flertall, men det er ikke gitt at de får det med oss, sier Jensen.

Et enstemmig landsstyre vedtok også fem krav før budsjettforhandlingene. Antall kvoteflyktninger Norge skal motta settes til «et minimum» neste år, bistandsbudsjettet må reduseres og hjelp til nærområder av krig og konflikter styrkes, er blant dem.

– En håndsrekning

I tillegg vil partiet kreve «en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettforhandlinger».

Men landsstyret stiller ikke krav om at offentlige pensjoner skal reguleres i tråd med gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i Norge, slik Oslo Frp krevde tidligere i år.

– Vi har pekt på pensjonistene og mulighetene for å gi dem en håndsrekning. Hva som blir det endelig resultatet, gjenstår å se, sier Jensen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene kan få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene. Det er i tråd med pensjonsreformen fra 2011, der Stortinget vedtok at pensjonene skal reguleres i takt med lønnsveksten, men minus 0,75 prosent. Men modellen er oppe til vurdering og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sagt han er åpen for justeringer.

Ville ha ultimatum

Oslo-partiet ville at partiet skulle stille noen absolutt krav for å støtte budsjettet: At det ikke skulle hentes noen kvoteflyktninger neste år og at pensjonistene måtte få en inntekt i tråd med lønns- og prisveksten.

Men fylkeslaget stilte seg bak vedtaket i landsstyret der partiet nøyer seg med å «kreve gjennomslag» på de to områdene.

Som ventet vedtok landsstyret også et krav om at avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres.