Frp garanterer «full kompensasjon» til pelsdyrbøndene

De siste ukene har Frps næringspolitiker Morten Ørsal Johansen holdt helt tett om pelsdyrforhandlingene.

Tirsdag morgen deltok han på NRKs debattprogram Politisk Kvarter. Der fortalte han at forhandlingene mellom Frp og regjeringen fortsatt ikke er i mål.

Annonse

– Det er fordi noen små detaljer vi må få klarhet . Det er essensielt for at ordningen skal bli så bra som vi ønsker, sa han.

Frp håper å bli enige med regjeringen før Stortinget settes klokken 10 tirsdag.

Ørsal Johansen fikk spørsmål om Frp kunne stemme for Senterpartiets forslag i saken, som i praksis betyr full erstatning, om så ikke skjedde.

– Vi skal sørge for at det blir gitt full kompensasjon. Vi kommer til å stemme for det forslaget vi mener er det aller beste.

På oppfølgingsspørsmål om det kunne gjelde Senterpartiets forslag, svarte han ja.