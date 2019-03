Frp frykter økt skatt med Aps skolematløfte

NTB meldte torsdag at Trondheim Ap foreslår et gratis daglig, varmt skolemåltid for alle grunnskoleelever. Samtidig vil Stavanger Ap ha lovfestet rett til gratis skolemat uten egenbetaling.

De går dermed lenger enn Aps eget oppvekstutvalg, og i en debatt hos Utdanningsforbundet fikk de to lokallagene langt på vei støtte fra partilederen.

– Nå ser dere i mediene i dag at noen i Ap mener det bør være 0 kroner (i egenandel). Jeg er for 0 på sikt, men vi prøver å vise hvordan vi kan komme dit, sa han.

Han viste til Aps alternative budsjett, hvor det fremgår at man i stedet for 80 kroner i økt barnetrygd, som regjeringen har vedtatt fra mars i år, kunne finansiert skolemat i hele grunnskolen, mot en egenandel på 6 kroner.

– Vi legger penger på bordet. Dette er foreløpig ikke fullfinansiert, men det er et skritt i retning av at dette vil vi ha i Norge, la Støre til.

– Dyrt og galt

Støre viste i debatten til at hele finansieringen kunne vært løst ved å bruke en tidel av regjeringens totale skattekutt på tiltaket.

Uttalelsen får Fremskrittspartiets Roy Steffensen til å reagere. Han frykter dette innebærer at Støre vil finansiere tiltaket ved økte skatter «for å bruke 2,3 milliarder kroner på at det offentlige skal overta foreldrenes rolle som oppdragere, på et område hvor foreldrene allerede leverer».

– Nesten 100 prosent av elevene i barneskolen har i dag med matpakke, sier Steffensen til NTB.

Utdanningskomiteens leder på Stortinget viser for øvrig til at Frp mener Stortinget ikke bør detaljstyre dette, men overlate til kommunene å finne løsninger.

– Vi mener det er viktigere å prioritere lærerløft med etter- og videreutdanning, realfag og leselyst, sier han.

«Gratis» og «varmt»

Stikkordene «gratis» og «varmt skolemåltid» bringer Aps lokallag i Stavanger og Trondheim på kant med Ap-utvalget som nylig la fram sin rapport «Barna våre». Den skal behandles på landsmøtet 4.–7. april.

Utvalget vil ha «et sunt skolemåltid for alle barn som går på skole i Norge» og sier videre at «den enkelte kommune skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv ønsker». Utvalget sier med andre ord ikke noe om at tiltaket skal være gratis.

Trondheim Ap vil altså ikke bare at skolemåltidet skal være gratis, men stiller også krav om at det skal være varmt.

– Mange barn møter på skolen uten frokost og uten god matpakke. Vi vet at sultne barn lærer mindre, og når barna spiser mat med tomme kalorier, påvirker dette læringsevnen, heter det i forslaget.

Koster milliarder

Aps sentralstyre peker i sin merknad til forslagene på at partiet har programfestet at det ønsker «ett enkelt daglig måltid i skolen».

– I alternativt statsbudsjett for 2019 foreslår Ap skolemat for alle elever i grunnskolen, med 6 kroner dagen i egenbetaling. Det vil koste 1,6 milliarder kroner årlig, heter det.

Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig, fremholder Aps sentralstyre.

– Ifølge Finansdepartementet vil et varmt skolemåltid daglig koste ytterligere 4,4 milliarder kroner årlig i råvarekostnader.

Samtidig vil servering av et varmt måltid innebære en betydelig kostnad til ombygging og utstyr, blant annet til kjøkkenfasiliteter.

