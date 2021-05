Frp i full elbil-klinsj: – Jeg tør nesten ikke si det høyt, men jeg har kjøpt meg elbil

Det kan bli full elbil-konflikt under helgens landsmøte i Frp.

For en av dissensene det kan bli debatt om under partiets landsmøte i helgen, handler elbil.

Et mindretall i Frp vil skrote enkelte av elbilfordelene, som momsfritak.

Mens rødgrønne partier som Ap og Sp nærmest knives om å kutte i elbilfordelene for dyre elbiler, samtidig som Høyre har åpnet for det samme, har Frp ikke vært noen ivrig tilhenger av det.

I utkastet til nytt partiprogram er det en dissens om bilavgifter. Der står det at «prinsipielt skal alle biler likebehandles da alle er avhengig av den samme veien.»

Truls Gihlemoen, medlem av Frps redaksjonskomité, mener det åpner for å skrinlegge elbilfordelene.

Nå advarer han Frp mot å innføre det han omtaler som "like unødvendige og urettferdige avgifter på elbiler som på andre biler".

– Ingen fornuftig begrunnelse

Men partiveteran og mangeårig partileder Carl I. Hagen ser ingen grunn til å forskjellsbehandle bilister.

– Vil du skrote elbilfordelene?

– Alle sammen. Jeg har ikke sett noen fornuftig begrunnelse for dem, sier Hagen, og viser til at elbilsubsidiene koster staten flere milliarder årlig i tapte inntekter.

– Ingen Frp-ere kjøper elbil av klimahensyn

Mens klimaminister Sveinung Rotevatn (V) fortsatt kjører dieselbil, har en rekke ledende Frp-ere konvertert til elbil.

Avtroppende leder Siv Jensen og påtroppende leder Sylvi Listhaug kjører også elbil, ifølge Motor. Det samme gjør Bård Hoksrud i Stortingets transportkomité.

Jensen uttalte til NTB denne uka at hun mener elbilfordelene bør beholdes.

– Hvis vi skal få skatte- og avgiftstrykket ned, så burde jo elbilpolitikken være en god mal for hva vi skal gjøre med resten, sa hun.

Tor André Johnsen, som er medlem av Stortingets transportkomité, mener også det er en dårlig idé å skrote elbilfordelene.

– Men det er ikke likebehandling mellom bilistene?

– Derfor bør avgiftene ned på vanlige biler. Jeg tør nesten ikke si det så høyt, men jeg har kjøpt meg elbil. I transportfraksjonen til Frp er det elbil som gjelder, det er flere og flere som kjøper seg det, sier Frp-eren, som befinner seg i Stortingsgarasjen når Nationen ringer.

– Jeg står og sliter med å lade nå mens jeg snakker med deg, sier Johnsen, som mener det er for lite futt i ladekontaktene i Stortingsgarasjen.

Selv har den mangeårige dieselkjøreren konvertert fra en Volvo-modell i 2010, som han kjørte i 10 år, til en Audi e-tron. Det anslår Frp-eren at han sparer et par tusen i bompenger på, samt 3–4000 kroner i dieselutgifter, i måneden.

Men Frp-politikeren innrømmer at overgangen satt langt inne, og at det kun er avgiftsfordelene som fikk ham til å ta steget.

– Da Hedmark fylkeskommune kjøpte seg elbil, sa jeg at "sånn skal jeg aldri ha meg. Never Ever", sier Johnsen.

– Ingen Frp-ere jeg kjenner kjøper elbil av klimahensyn. Men hvis det blir bompenger, kommer jeg til å selge og gå tilbake til en god, gammel dieselbil. Problemet i Oslo nå, er at du kommer ikke deg fram uten elbil, sier Johnsen, og legger til:

– Jeg har ikke giftet meg med elbilmarkedet, og bytter gjerne tilbake.

Liv Gustavsen, medlem av Frps redaksjonskomité, mener diskusjonen minner om myndighetenes snuoperasjon på dieselbiler.

– Hvis de vil legge på avgiftene på elbil, er vi i samme diskusjon som da staten anbefalt folk å kjøpe dieselbiler, før de snudde igjen. Skal det strammes kraftig inn på elbil når folk har begynt å kjøpe disse bilene? spør Gustavsen, som også leder Viken Frp.

– Helt meningsløst

I elbilstriden står Frps hegning om likebehandling av bilister i konflikt med kjernen i Frps ideologi: lavere skatter og avgifter.

Truls Gihlemoen, medlem av Frps programkomité og gruppeleder i Innlandet Frp, mener ja eller nei til elbilfordeler handler om Frps kjerneverdier fra partiets begynnelse.

– Frp har kjempet for lavere skatter og avgifter siden vi startet. Nå er elbil et kjøretøy der man har klart å få det til, og der man ikke bruker bilistene som statens melkeku. Da blir det helt feil at vi skal være partiet som bidrar til å innføre avgifter for en ny kjøretøygruppe, sier han.

Det er Carl I. Hagen helt uenig i.

– Det er fullstendig feilaktig. Vi har alltid stått for likebehandling og det har vært et veldig viktig prinsipp, sier han.

Parti-nestoren har ikke kjøpt seg elbil.

– Nei, det jeg har ikke. Vi kjører mye til Lesjaverk i Oppland, som ligger høyt oppe på fjellet. Jeg er fristet av elbil til bruk i byen, men det er jo fordi øvrige politikere har innført helt urimelige fordeler for den som kjører elbil, som å kjøre i kollektivfeltet. Det er helt meningsløst, sier han.

– Ikke forfordele

Sivert Bjørnstad (Frp) er en av dem som mener momsen på elbil bør opp.

– Det er ikke noe grunnlag for å mene at man skal forfordele en biltype foran en annen, sier han.

Frp-politikeren vil gradvis fase inn moms på elbil, med forsøksvis 5 prosent i året, og bruke de økte inntektene til staten til å kutte i avgifter for alle biler.

Han støtter ikke argumentet fra partikollegene om at Frp alltid bør sette foten ned for skatte- og avgiftshopp – uansett.

– Hadde det vært rene bilrelaterte avgifter, men her er det snakk om moms. Vi har moms på alle varer vi kjøper, i hvert fall på lignende varer. Her har den ene varen moms og den andre ikke, sier Bjørnstad, som selv kjører en eldre dieselbil.

Han får støtte fra Morten Stordalen, bilpolitisk talsperson i Frp, som heller ikke har kjøpt seg elbil.

– Elbilene er nå blitt billigere og konkurransedyktige på pris, så vi kan fase inn moms, sier Stordalen, som vil bruke inntektene til å redusere bompenger.

– Sjokk

Transportpolitiker Bård Hoksrud har ikke landet i synet på elbilfordelene, men mener også at dersom økt moms skal innføres, må det gå til bompenge-kutt.

– Mitt utgangspunkt er er at jeg ikke liker avgifter, men jeg skjønner at de som ikke kan velge elbil ikke kan ta hele regninga, sier han.

Partikollega Tor André Johnsen er ikke i tvil om at en momsøkning vil påvirke salget.

– Når eller hvis moms kommer, blir det et sjokk. Da blir det enda mer avgifter. Innføres det avgifter på elbil, vil elbilsalget gå ned, sier han.

– Er det ikke litt rart at Frp hegner om elbilfordelene, Gihlemoen?

– Det underst, reker viktigheten av at vi kjemper imot den avgiftsivrige rødgrønne sida. Vi ser jo nå at det selges mye elbiler i dag. Det vi er redd for, er at de rødgrønne vil bruke bilistene som statens melkeku, sier Frp-politikeren.