Frp ber regjeringen inkludere skog for å nå klimamålet raskere

Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, Jon Georg Dale sier til NRK at alt som skal til for å nå de ambisiøse klimamålene, er at Norge regner skog på samme måte som EU.

De mener regjeringen i et brev til Stortinget erkjenner at det er mulig å innfri klimaforpliktelsene ved å ta med norsk skog i CO2-regnestykket.

– Det gjør at vi kan nå våre forpliktelser etter både Parisavtalen og de innmeldte målsettingene som regjeringen har på en langt billigere og mer effektiv måte, sier Dale.

Han viser til at regjeringen har varslet at Norge skal gjennomføre sin klimapolitikk sammen med EU, og sier at dette også må gjelde skog.

Annonse

I brevet skriver regjeringen at dersom Norge hadde brukt EUs regnemåte, «kunne Norge ha regnet med et CO2-opptak på om lag 10 millioner tonn fra skog- og arealsektoren» i årene 1990 til 2030.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen har gjort et politisk valg ved å holde det fulle CO2-opptaket i norsk skog unna det overordnede norske klimamålet.

Han sier Frps linje ikke bare ville svekket Norges nåværende klimamål, men også det tidligere målet om kutt på 40 prosent innen 2030.

– Og det ville fortsatt vært et brudd på Parisavtalen, fordi du ikke kan drive å svekke klimamålet ditt hele veien, sier Rotevatn.

(©NTB)