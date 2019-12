Frp ber Equinor revurdere Castberg-beslutning

Stortingsrepresentant fra Finnmark Bengt Rune Strifeldt (Frp) og energipolitisk talsperson Terje Halleland (Frp) er svært skuffet over Equinors beslutning.

– Equinor undergraver sin egen næring når de skrinlegger planene om ilandføring. Vi lever i en tid der tilliten til oljeindustrien i befolkningen er viktigere enn noen gang. Derfor ønsker vi å komme i dialog med oljeselskapene for å finne en løsning, sier Halleland.

Går mot regjeringspartiene

Samtidig ber representantene fra Frps næringsfraksjon og energi- og miljøfraksjonen om et møte med Equinor.

Frp stemte for øvrig imot SV og MDGs forslag i 2018 om å kreve ilandføring i Finnmark dersom Castberg-feltet ble bygget ut. Det samme gjorde regjeringspartnerne Høyre og Venstre samt KrF, Ap og Sp.

– Frps stortingsgruppe er i sin fulle rett til å ta opp dette spørsmålet med Equinor, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) til utspillet fra stortingsgruppen.

Åpen for møte

Equinor er villige til å stille til et møte, sier talsperson Lise Andreassen Hagir.

– Vi har lagt ned et stort arbeid og snudd hver stein for å finne en lønnsom løsning for ilandføring av oljen fra Johan Castberg på Veidnes. Dette har vi som kjent ikke funnet grunnlag for, og partnerskapet har tatt beslutningen om å ikke realisere en terminal. Vi er selvsagt villige til et møte for å gjøre rede for beslutningen som er tatt, sier Hagir.

Årsaken til at planene droppes, er at det blir for dyrt. Det er mer lønnsomt å sende oljen fra feltene og rett til markedet, ifølge Equinor.

Spesielt i Finnmark har saken vakt oppmerksomhet. Dersom det hadde kommet en ilandføringsterminal på Veidnes i Lebesby kommune, ville det betydd mange nye arbeidsplasser i området.

