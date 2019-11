Frode Berg overlevert til norske myndigheter

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Kort tid i forveien kunngjorde Litauens president at Berg nå er løslatt som del av en spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Både Solberg og Søreide vil være tilgjengelig for å kommentere saken ytterligere senere fredag.

Den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.