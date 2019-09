Framgang for Venstres distriktsopprører

Valgopptellingen i nye Stad kommune, som er resultatet av at Eid og Selje slås sammen, var ikke klart da Nationen skrev saken "Venstre-ordførere får svak oppslutning" i 22-tida mandag kveld og illustrerte den med et bilde av Eid-ordfører Alfred Bjørlo.

Hadde den vært det, ville saken kanskje fått en annen overskrift.

Venstre har utvilsomt gjort et dårlig valg i noen tidligere sterke kommuner. Partiet er nærmest utradert i den tidligere bastionen Hurdal, hvor partiet faller fra 25,2 prosent i 2015 til 4,8 prosent i år, og ordførervervet i lille Granvin drukner i dragsuget når kommunen slås sammen med Voss.

Men i nye Stad kommune er alt ved det gamle. Eid-ordfører Alfred Bjørlo har klart å styrke sin prosentvise oppslutning når Eid kommune slås sammen med nabokommunen Selje, som i dag har KrF-ordfører.

Suverent størst

Etter at 100 prosent av stemmene i Stad kommune er talt opp, har Venstre fått 36,2 prosent av dem. Det er en oppsving i prosentpoeng på 14,7 fra forrige kommunevalg og på 24,3 prosentpoeng fra stortingsvalget. Stad er Venstres suverent beste kommune i Norge målt i prosentvis oppslutning (Oslo, hvor partiet får 11 ganger så mange stemmer som i Stad, er fortsatt partiets beste målt i antall stemmer, selv om Oslo Venstre gjorde et relativt dårlig valg i år).

Samtidig styrker også Senterpartiet, som er Bjørlos hovedutfordrer om makta i år som for fire år siden, sin posisjon. Partiet får 27,7 prosent oppslutning. Konsekvensen er at Venstre sitter med 12 av de 33 representantene i kommunestyret - dermed mangler Bjørlo støtte fra fem representanter for å ha et trygt flertall.

Annonse

Senterpartiet med sine ni må derimot ha støtte fra sju, noe som betyr at Bjørlos vei til flertall kan gå fra så få som to andre partier (forutsatt at han ikke får støtte fra Sp), mens Sp må ha støtte fra minst tre (forutsatt at Venstre ikke støtter dem, noe det virker lite sannsynlig at de kommer til å gjøre).

Omstridt

Bjørlo har hatt en høy profil i Venstre gjennom flere år. Som en populær ordfører i Distrikts-Norge har han tidvis vært åpent kritisk ikke bare til regjeringen, men også egen partiledelse når han mener de ikke har gått langt nok for å sikre en distriktsvennlig politikk.

Det vakte særlig oppstuss da partileder Trine Skei Grande ifølge VGs ikke navngitte kilder skal ha omtalt Bjørlo som en «psykopat». Den karakteristikken ble offentlig i januar i år, men skal ha kommet etter at Bjørlo blant annet hadde skrevet kronikken «Den bakstreverske staten» i Nationen.

I kronikken, som kritiserer sentralisering, skriver Bjørlo blant annet «no får det vere nok med å vere lojal 'partikanin' – no er det nødvendig å seie frå før det er for seint.»

Best i vest

I Vanylven i Møre og Romsdal, den andre Venstre-styrte kommunen som ikke var klar i går kveld, styrker Venstre også posisjonen. Her går partiet fram 2,8 prosentpoeng til en oppslutning på 21,0. I likhet med i Stad ender Venstre her som største parti, mens Sp blir nest størst med en oppslutning på 16,5 prosentpoeng.

Resultatet gir de to partiene fire mandater hver i kommunestyret på 21, noe som åpner for kompliserte forhandlinger med de fem andre partiene i styret. Vanylven ble for øvrig også Helsepartiets beste kommune på landsbasis - partiet, som stilte med en listetopp som tidligere hadde tilbrakt tre perioder i kommunestyret for Frp, fikk 11,3 prosent av stemmene i kommunen.

Målt i prosentvis oppslutning var Vanylven Venstres tredje beste kommune. I Bremanger, den nest beste, fikk partiet 21,3 prosent av stemmene. Her ble partiet imidlertid slått både av Ap og Sp, som fikk henholdsvis 30 og 25,3 prosent. De fjerde og femte beste kommunene, Fjaler (20,8 prosent) og Askvoll (19,0) ligger også i nye Vestland fylke.