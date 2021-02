Fortsatt ikke enighet i «firerbanden» om ferjeforslag

De fire opposisjonspartiene holdt et møte mandag klokka 15 for å diskutere saken, men brøt opp etter en drøy halvtime for å rådslå hver for seg.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli sa etter møtet at han håpet at opposisjonspartiene skulle klare å sy sammen et felles forslag før votering tirsdag.

– Det er åpenbart et flertall i Stortinget for lavere ferjepriser. Alle opposisjonspartiene mener det. Da bør vi sørge for å få et flertall for det, sier Myrli til NTB.

Kommunikasjonssjef Kjetil Løset i Frp opplyser til NTB like før klokken 20 at det da ikke er noe nytt å melde.

Partipolitisk kniving

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst en halvering av ferjeprisene.

De tre partiene har flertall sammen på Stortinget. Men kniving dem imellom om nøyaktig hvordan løftet skal formuleres, har gjort det umulig å nå flertall for noe som helst.

– Det illustrerer hvor vanskelig det er å ta slike ting over bordet i en kriseforhandling, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun mener saken egentlig hører hjemme i budsjettforhandlingene, men legger til at SV støtter initiativet og er klar for å være med og danne flertall nå.

På mandagens møte ble en ny forslagstekst lagt på bordet som nå diskuteres i partigruppene.

Valgløfter

Det hele begynte med et valgløfte fra Ap om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år.

Aps forslag ble raskt møtt med et overbud fra Frp. Deres løfte er gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i år.

Det vil de få til gjennom en ekstrabevilgning på 1,5 milliarder kroner i den nye krisepakken for norsk økonomi. Det er denne krisepakken som skal opp til votering tirsdag.

Hva ferjeprisene har med koronakrisen å gjøre, er derimot uklart. Det Ap er ute etter, er en varig løsning, sier Myrli.

– Men det er lang praksis for at anmodningsvedtak kan fattes under behandling av andre saker, sier han.

Konkurrerende forslag

I finanskomiteens innstilling i saken ligger tre ferjeforslag inne:

* Frps forslag om en budsjettbevilgning på 1,5 milliarder kroner til halvering av ferjeprisene i år. Dette støttes kun av Rødt.

* Et forslag fra Frp om å be regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med en forpliktende plan for nedtrapping av ferjeprisene. Dette forslaget har fått støtte fra Sp, SV og Rødt.

* Et forslag fra Ap om å be regjeringen så raskt som mulig å komme tilbake til Stortinget med en varig løsning for å halvere ferjetakstene og senke inngangskostnaden for å kunne benytte Autopass. Dette forslaget har fått støtte fra Sp og Rødt.

I tillegg til dette har Sp fremmet et representantforslag der halvering av ferjeprisene er ett av punktene. Det ligger nå til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Dermed vil saken komme tilbake til Stortinget senere, selv om ingen forslag får flertall i voteringen tirsdag.

Kaosforhandlinger

Forhandlingene om krisepakken er av flere på Stortinget blitt beskrevet som kaotiske.

Det skyldes ikke minst et utspill fra Frp tidligere i februar om at partiet vil ha slutt på forhandlinger vekselvis med regjeringspartiene og med den såkalte firerbanden. Fra nå av skal forhandlingene holdes i stortingskomiteene, fastslo nestleder Sylvi Listhaug.

Men Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud møtte likevel opp til samtaler med Ap, Sp og SV.

Overfor NTB avviser Hoksrud at dette er i strid med partiets nye linje.

– Vi ble invitert for å høre. Nå har vi hørt. Frp har sine forslag som ligger til behandling i morgen, så får vi se, sier han.