Fortsatt åpent om Finnmark sier ja til sammenslåing

Dersom Aps representanter fristilles, er det åpent om det blir flertall i fylkestinget for å innlede fylkessammenslåing med Troms, slik styret i Finnmark Ap gikk inn for med fem mot fire stemmer mandag.

– Styrevedtaket har utløst skuffelse og sinne i partiorganisasjonen. Det snakkes om å kreve ekstraordinært fylkesårsmøte, uravstemning og utsettelse, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til NTB.

Tvil om fullmakt

Flere av Aps representanter ønsker å fristilles når forslaget om å velge medlemmer til fellesnemnda behandles i fylkestinget torsdag.

– Fylkestingsgruppen i Ap er i utgangspunktet bundet av et styrevedtak. Men nå har både kommunepartier og flere i fylkestingsgruppen reist spørsmål om styret hadde fullmakt til å forhandle fram en avtale mellom Finnmark Ap og Troms Ap, sier gruppeleder Remi Strand til NTB.

Spørsmålet vil bli tatt opp i et møte mellom fylkestingsgruppen og fylkeslederen onsdag ettermiddag.

Fylkesleder Kristina Hansen sa til NRK tirsdag at styret hadde brukt lang tid og tvilt seg fram til sitt vedtak. NTB oppnådde ikke kontakt med Hansen tirsdag kveld.

Mæland kalte inn

Styret i Finnmark Ap gikk med knapt flertall inn for å legge bort et forslag om å sende et prosessvarsel til staten for å utfordre lovligheten av Stortingets vedtak om å slå sammen Finnmark og Troms.

I avtalen mellom Troms Ap og Finnmark Ap heter det at fylkene skal ha like mange representanter i fellesnemnda. Det forutsetter en forskriftsendring fra kommunalminister Monica Mæland (H), som har innkalt 9 fra Finnmark og 19 fra Troms til et oppstartsmøte i fellesnemnda 17. desember.

Svak forankring

Lokallagsleder i Tana Ap og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen sier at hun er skuffet over styrevedtaket i Finnmark Ap.

– Styrets forankring kunne utvilsomt vært bedre. Tana Ap har gitt et tydelig råd om å sende et prosessvarsel. Aps stortingsgruppe har spurt regjeringen om lovligheten av sammenslåingsvedtaket uten å få gode svar. Det kan tyde på at det ikke finnes gode svar, og da er det grunn til å utforske det videre, sier Pedersen til NTB.