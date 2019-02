Forsvarer Grande: – Dette er bygdepopulisme jeg trodde vi skulle overlate til Vedum

NRK kunne torsdag fortelle om åpen splid og et distriktsopprør i regjeringspartiet Venstre, og ikke minst en misnøye mot partileder Trine Skei Grande. Etter en rekke hendelser knyttet til partiet og partilederen har en del lokalpolitikere fått nok.

Bjørn Hegstad, har tidligere vært ordfører i Nordland, og mener politikken som har blitt ført ikke har kommet distriktene til gode. Heller ikke Bjørn Mathisen i Kvæfjord er fornøyd med situasjonen, og har tatt orde for at det på tide med et skifte i ledelsen.

– Trump og Putin kan kanskje komme fra slik oppførsel, men ikke en leder for et liberalt og demokratisk parti som Venstre. Jeg synes vel særlig høyttaler-utskjellingen av Abid Raja er et grovt overtramp, og vitner om en leder som har mistet fotfestet. Trine har gjort mye bra for Venstre, men det er ei tid for alt og nå tror jeg det er tid for et skifte, sier Mathisen til NRK.

Men de får virkelig høre det i et intervju med tidligere byråd i Oslo og medlem av Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, i et intervju med Dagbladet.

– Dette er to sinte, gamle menn som mener Venstre får til for mye i Oslo. Det er et temmelig slapt distriktsopprør, må jeg si. Hegstad og Mathisen lager et kunstig skille mellom by og land og baserer seg på en bygdepopulisme jeg synes vi skal overlate til Trygve Slagsvold Vedum, sier Bjercke til avisen.

Samtidig sier Skei Grande selv til Dagbladet at det er greit at hennes partikollegaer sier at hun har «mistet fotfeste»

– Ja. Det skal være lov å si. Vi er et liberalt parti, vi må ha litt takhøyde i Venstre. Man kan ikke være sjef og ikke tåle å få kjeft. Det skal jeg klare, sier hun til avisen.

På spørsmål til Bjercke om Skei Grande har mistet sine distriktsrøtter, svarer Oslo-politikeren at han ikke mener at Skei Grande har gjort det.

– Nei, det stemmer ikke. Men Trine vet at klimakampen aldri kan vinnes uten at byene går foran, fordi det bor mest folk her. Og beklager å måtte si det til mine partifeller i nord – men klimakampen er faktisk viktigere enn båtruter i Troms, sier Bjercke.