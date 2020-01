Førsteprioritet for Natur og Ungdom er vern av Barentshavet

Dette formidlet han under sin tale til landsmøtet i Natur og Ungdom som startet i Fredrikstad søndag, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Så lenge vi ikke tar et oppgjør med den norske livsløgnene, at norsk olje og gass kan være en del av løsningen, så forblir Norge en netto bidragsyter til klimakrisen, uansett hvor mange elbiler vi har. Det er flaut at vi i 2019 hadde en olje- og energiminister som skrøt av å sette rekord i oljeleting, sa Eiterjord fra talerstolen.

Klar oppfordring

Eiterjord kom med klar oppfordring om at regjeringa nå i vår må levere i saken om den nye forvaltningsplanen for Barentshavet, hvor det skal settes grenser for hvor langt nord det skal være lov med oljeleting.

– Skal regjeringen ha noen som helst troverdighet innen miljø, så må de velge å ta vare på den uerstattelige og sårbare naturen i Barentshavet. Erna Solberg må lytte til ungdomspartiet sitt Unge Høyre som klart og tydelig ønsker vern av Barentshavet Nord, og at iskantsonen skal flyttest sørover, sa lederen.

Å verne Repparfjorden mot gruveavfall er også en av de viktigste saken for Natur og ungdom i 2020.

Tidenes vekst

Organisasjonen ser tilbake på et godt år. Natur og ungdom har hatt sterk vekst med 3200 nye medlemmer.

– Det er tidenes medlemsvekst, sier Eiterjord.

Under fjoråret demonstrerte dessuten ungdommer over hele verden har for en bedre miljø- og klimapolitikk.

Landsmøtet i 2020 er Eiterjords siste, etter at han har vært leder siden januar 2018. Valg av nytt arbeidsutvalg og sentralstyre skjer onsdag 8. januar. Therese Hugstmyr Woie (22) fra Tromsø er innstilt som leder, Jørgen Næss Karlsen (22) fra Skedsmokorset som 1. nestleder og Andreas Randøy (22) fra Kristiansand som 2. nestleder.