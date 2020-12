Vil la 16-åringer kjøre bil på landet

– Noen vil kanskje si at det er et større problem langs veiene at folk på min alder kjører bil enn at ungdom gjør det, sier Victor Norman.

Den tidligere rektoren ved Norges handelshøyskole, samfunnsøkonomen og Høyre-politikeren leder et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på den demografiske utviklingen mellom by og land. Fredag la de frem en rapport med flere tiltak rettet mot ungdom for å gjøre det mer attraktivt for unge å bo på landet.

Utvalgsleder mener tilgang på bil for 16-åringer vil gi unge en viktig grunn til ikke å flytte inn til byene, samtidig som det bøtes på ulempen med store avstander og mangel på kollektivtilbud som distriktskommuner ofte byr på.

Vil venne ungdommen av byene

Mange av dagens voksengenerasjon fikk en gang bilsertifikat mot lovnaden om å ikke begynne å røyke.

Det regjeringsoppnevnte utvalget som Victor Norman har ledet mener det største problemer med unge i dag er å få dem til å holde seg unna byene.

I en rapport utarbeidet av Distriktssenteret - kompetansesenteret for distriktsutvikling - basert på data fra Ungdomspanelet er misnøyen over manglende kollektivtransport noe som forener ungdom over hele landet.

I rapporten, som ble utgitt i år, sier en informant at distriktsungdom opplever mangel på transportmuligheter som urettferdig:

«Jeg har vokst opp på bygda ute i distriktene som innebar at alt er litt mer tungvint enn hvis jeg hadde vokst opp i en by, men som har gitt meg et godt grunnlag videre. Eksempler på dette er at istedenfor for å hoppe på en buss som går annethvert minutt, har jeg måttet sykle eller gå dit jeg skulle. Foreldre er ikke alltid like tilgjengelige for å bistå med skyss. Som barn, hvis man skulle finne på noe, var det å gå til naboen, eller styre på alene ute, osv.»

Bilsertifikat begrenset til distriktene

Dette har utvalget valgt å bøte på ved å la ungdommen transportere seg selv i større grad enn i dag.

– Vi antyder en prøveordning for 16-åringer med begrenset bilsertifikat så det skal bli enklere for dem å flytte på seg i motsetning til hva som er mulig i dag, mener Norman.

I sitt forslag til partiprogram i høst foreslår Fremskrittspartiet å senke aldersgrensen for å ta førerkortet generelt – til 17 år.

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström, sa til VG i slutten av oktober at han mente 17-års aldersgrense var en god idé.

– Allerede i dag kan 16-åringer ta sertifikatet for lett motorsykkel. Da kan man kjøre på to hjul i over 100 km/t. Det er langt større risiko og mye farligere å kjøre motorsykkel, sammenlignet med bil, sa Andreas Brännström til VG i oktober.

Skeptisk Senterungdom

I august 2019 meldte NRK Finnmark at foreldre i Alta betalte opp mot 200.000 kroner for å skaffe ungdommen sin tilgang på såkalte UTV-er – firehjulinger med tak og mopedmotor.

Senterungdomsleder Torleik Svelle sier til Nationen at han synes forslaget om 16-års aldersgrense for bilsertifikat i distriktet er interessant, men at han i utgangspunktet er skeptisk.

– Jeg kommer fra bygda selv og vet hvordan det er å måtte kjøre moped i all slags vær. Samtidig vet vi at særlig unge gutter er veldig utsatt for bilulykker – en statistikk som virker å gå ned etterhvert som de blir eldre, påpeker Sveller.

Selv om 16-åringer i dag får kjøre både moped, UTV og traktor langs veiene, mener han bilsertifikat er å gå for langt.

– Det er en grunn til at man har satt aldersgrensa på 18 år, mener Svelle.

Foreslår flere tiltak for unge

Demografiutvalget har i sitt forslag kommet med en rekke personrettede tiltak som har som mål å gjøre distriktene attraktive for unge.

Victor Norman mener lik kvalitet på grunnleggende tjenester mellom by og land er avgjørende for å holde ungdommen i distriktet.

– Det betyr høykvalitets bredbånd over alt, slik vi en gang bygde veier og satte opp telefonlinjer til hver krik og krok av landet, sier Norman.

Utvalget foreslår også å kreve at alle landets høyskoler og universiteter tilbyr desentralisert utdanning ute i distriktet.

– Bakgrunnen for hvorfor kommuner som Alta og Sogndal skiller seg fra resten av Distrikts-Norge når det gjelder befolkningsutviklingen – tror vi er tilgangen på høyere utdanning, mener Norman.

Han er ikke i tvil om at særlig tilgang på høyere utdanning trekker til seg unge mennesker.

– Enten for å skaffe seg kunnskap eller for å bruke det i arbeidslivet. Får ikke unge uttelling på utdannelsen dit de flytter, så er det overhodet ikke aktuelt for dem å bo der, mener Norman.