– Folk gråter, er forbanna og fortvilte

Saken oppdateres.

I dag advarte Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) mot konsekvensene av en nasjonal innstramming, ifølge NTB.

På en pressekonferanse i ettermiddag ble det kjent at regjeringen igjen innfører en nasjonal innstramming, med blant annet nasjonal skjenkestopp og maks to gjester i hjemmet.

Det provoserer Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), som går hardt ut mot regjeringens kompensasjonsordning for kommunene.

Les også: Frykter konsekvensene av nasjonale innstramminger

– Vi er helt på linje med Ottervik. Nå har vi slått ned det siste utbruddet her i Tromsø. Når regjeringen innfører en kompensasjonsordning for næringslivet på 750 millioner, så er det helt latterlig, sier Ap-ordføreren til Nationen.

Det er for tiden synkende smitte i Tromsø, og ingen er innlagt på sykehus, ifølge VGs tall.

Smittevernoverlege Trond Brattland uttalte til Nordlys i går at han anser smittesituasjonen i byen som under kontroll.

Les også: Dette er de nye innstrammingene

Vil at kommunene skal bestemme selv

Overfor TV2 sier Tromsø-ordføreren at han mener kommunene bør styre tiltakene selv, for å unngå at restaurant- og hotellnæringen rammes for hardt i kommuner med lite smitte.

De nye innstrammingene får store konsekvenser for næringslivet i Tromsø, forteller han.

– Alt av hoteller og restauranter stenger ned. Det rammer fiskeindustrien, kjøttindustrien og bryggeriene, som ikke får leveranser. Og så kommer regjeringen med 750 millioner. Tromsø trenger 100 millioner for å kompensere for konsekvensene av dette for reiselivsnæringen, sier Wilhelmsen.

Finansminister Jan Tore Sanner varslet tidligere denne måneden mer penger til kommunenes kompensasjonsordning.

Over påske får kommunene 750 millioner kroner tilgjengelig som kan gis til bedrifter som sliter. I etterkant har Sanner plusset på 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som er nedstengt, ifølge NTB.

Det er langt ifra nok, mener Tromsø-ordføreren.

Annonse

– Jeg har ingenting imot at regjeringen skal bestemme. Men jeg reagerer på at de ikke kan være i dialog med dem det gjelder om kompensasjonsordningen.

Sp: – Regjeringen er for bakpå

Wilhelmsen får delvis støtte av Senterpartiet.

– Sp mener vi må forholde oss til de reglene om smittevern som blir nedfelt, men har ingen problemer med å se at dette rammer kommuner og næringsliv hardt. Regjeringen er for mye bakpå med kompensasjonsordninger, både til kommunene, lokalt næringsliv og kultur, skriver Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, i en SMS til Nationen.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, sier at hun forstår frustrasjonen fra kommuner med lavt smittetrykk som nå får nasjonale regler de må følge.

Bristepunktet er intensivkapasiteten, påpeker helsepolitikeren.

– Kompensasjonsordningen går jo videre, men regjeringen må lytte hvis de ikke treffer. Arbeiderpartiet er klar for å se på endringer hvis det er nødvendig, skriver Kjerkol i en SMS til Nationen.

– Klarer ikke mer

Wilhelmsen sier at de nye innstrammingene også får store menneskelige omkostninger i Tromsø.

– Folk er fortvilte, gråter og er forbanna. De klarer ikke mer, folk blir permittert og dette dramatiske tiltaket får store konsekvenser, forteller han.

Les også: Dette er grepene hyttekommunene tar før påsken

Den profilerte Ap-politikeren har tidligere etterlyst en økt regional differensiering av smitteverntiltakene, slik at kommuner med lite smitte ikke skal rammes av samme restriksjoner som kommuner med mye smitte.

– Har god kapasitet til smittesporing

– Helseministeren viser til at smitten kan blusse opp hvor som helst?

– Jeg innrømmer at det er skjørt. Det er derfor vi har sagt at alle som bor i områder med mye smitte, ikke må komme til Tromsø i påske, sier Wilhelmsen.

Han avviser at kommunen ikke har god nok kapasitet til å drive omfattende smittesporing dersom et større smitteutbrudd skulle oppstå.

– Hvis vi får en oppblomstring her, er reiselivet innforstått med det. Vi har kompetanse til smittesporing, sier Tromsø-ordføreren.