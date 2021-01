Næringskomiteen har blitt enig om å be regjeringen å innføre et grensehandelbarometer innen 1. juli 2021. Det skal måle verdiene som går tapt til Sverige gjennom grensehandel.

– Før korona har vi diskutert grensehandel i blinde. Vi har fått mer informasjon om det i det siste, men et barometer vil gi gjøre det hele mer målbart. Da kan man for eksempel finne ut at svenskene vinner 5000 arbeidsplasser innenfor en viss sektor, sier Geir Pollestad (Sp), som er leder av næringskomiteen.

Les også: Vil hindre misbruk av innkjøpspriser blant dagligvarekjedene

– Det vil definitivt påvirke politikken fremover, slår Pollestad fast.

Terje Aasland, Aps næringspolitiske talsperson, mener arbeidet med grensehandelen er blant de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene.

– Vi er en samlet komité som ber regjeringen raskt utrede hvordan vi kan styrke konkurransen og sikre arbeidsplasser knyttet til dagligvarebransjen i Norge. Vi mener for eksempel vi skal se nærmere på hvordan Danmark har opplevd sine handelslekkasjer, sier Aasland.

Begrense egne merkevarer

En av de større uenighetene i komiteen var rundt hva man skal gjøre med kjedenes egne merkevarer (EMV).

Les også: Slik er det norske markedet for dagligvarer bygd opp

Man er enige om å be regjeringen utrede tiltak for å begrense utbredelsen av EMV, og det skal bli tydeligere merking av råstoffenes opprinnelse. For eksempel utenlandsk kjøtt.

Annonse

Komiteen skriver at fremveksten av EMV er en utfordring, og at importerte varer profileres under samme merkevare som norske. Dermed blir det vanskelig å skille mellom norsk og utenlandsk kjøtt.

Les også: Mener det er mye frykt og usikkerhet mellom aktørene i dagligvaremarkedet

Senterpartiet og SV ønsker å gå enda lengre, og var de eneste partiene som ville gå inn for å enten forby eller redusere EMV-bruken betydelig.

Utredninger

Firerbanden Ap, Frp, Sp og SV får flertall for en ny praksis hvor man skiller mellom leddene i verdikjeden når man fører regnskap. Ergo blir det lettere å gjøre tilsyn av for eksempel innsalgspriser.

Stortinget legger også opp til at leverandører skal kunne begrunne hvorfor de selger varer til ulike priser. Det gjelder ifølge Pollestad særlig de største aktørene.

Ap, Sp og SV ønsket strengere vern av opphavsrett, slik at det blir vanskeligere å lage forvirrende like emballasjer på varer fra ulike produsenter.

De rødgrønne ønsker også en egen stortingsmelding om næringsmiddelindustrien. Det går de ikke flertall for.

Samtidig ser Aasland seg svært fornøyd med arbeidet og innstillingen til dagligvaremeldingen.

– Jeg er veldig glad på Aps vegne, vi har fått gjennomslag for mye av vår politikk. Vi ønsker å stryke dagligvaremarkedet slik at de dominerende aktørene ikke har all makt, og dette har vi jobbet med fra vi startet arbeidet med lov om god handelsskikk i 2011, sier Aasland.

Les også: Skrur opp forventingane til kjøttsalet

Konsekvensen av meldingen er få nye tiltak og en rekke nye utredninger. Partiene skilles langs kjente spor.

– Alt vi ønsker å gjøre er ting vi trenger å utrede, og som regjeringen ikke har ønsket å utrede. Utålmodigheten er større nå, men uenighetene er i hovedsak knyttet til ulik villighet til å regulere markedet, sier Pollestad.