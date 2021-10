Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister

Onsdag kveld skriver både NRK, VG og DN at de får bekreftet fra kilder at Senterpartiets stortingsrepresentant Sandra Borch blir landets nye landbruks- og matminister.

Sandra Borch (33) ble valgt inn på Stortinget fra Troms i stortingsvalget 2017, der hun var Senterpartiets førstekandidat i Troms.

Borch, som har vært en av Senterpartiets mest profilerte politikere på Stortinget, har sittet i energi- og miljøkomiteen fram til nå.

Hun var fra 2011 til 2013 leder i Senterungdommen og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra våren 2014.

Borch har også markert seg utenfor den nasjonalpolitiske scenen med deltakelse i TV2s danseprogram «Skal vi danse» i 2019. Borch har tidligere vært med på «Masterchef» på TV3, «4-stjerners middag» på TV Norge og «Typen til» på NRK.

Krevde flytting av rovdyr til landbruk

Borch har også vært en aktiv debattant innenfor rovdyrpolitikken.

I Nationen tok hun i sommer til orde for at rovdyrpolitikken bør flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruksdepartementet i en ny Ap-Sp-regjering.

Det er foreløpig ikke kjent hvor ansvaret for rovdyrpolitikken havner i den påtroppende regjeringen.

Borch har også åpnet for å se nærmere på om bestandsmålene for rovdyr må skjerpes, og uttalt at det er flere bjørn og ulv enn det Statens naturoppsyn (SNO) teller.

– Den rovdyrpolitikken som føres i dag, særlig når et rovdyr gjør skade, er en hån mot norske bønder, uttalte Borch.

Fikk egne sauer drept av bjørn

Borch er oppvokst på gård med sauehold.

I sommer fortalte den profilerte Sp-politikeren fra Troms til Nationen om at hun og hennes familie har opplevd å miste store deler av sin saueflokk i Lavangen til slagbjørner tidligere i sommer.

Etter at flere sauer, deriblant familien til Sandra Borchs, ble funnet revet i hjel i Salangen og Lavangen i juni ble det gitt fellingstillatelse for en siste bjørn, av til sammen tre bjørner, i indre Troms.