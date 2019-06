Flere Ap-ordførere mener Støre ikke når ut til velgere

– Jonas Gahr Støre var en gang verdens beste utenriksminister. Men han sliter med å være proletariatets fremste frontfigur i Norge, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal til Klassekampen.

Avisen har snakket med 90 av partiets ordførere om krisemålinger, problemsaker og partiledelsen framtid. Nesten samtlige svarer at partiledelsen og Støre ikke er tydelige nok i offentligheten.

– I motsetning til de andre partiene til venstre for oss, er vi ikke tydelige nok. Folk er usikre på hva som egentlig er Ap sin politikk, sier ordfører Atle Kvåle i Fusa i Hordaland.

På TV 2s siste kommunevalgmåling, utført av TNS Gallup, svarer kun 24,2 prosent at de vil stemme på Ap, noe som i så fall gir partiets laveste kommunevalgoppslutning noensinne.

– Støre er veldig kunnskapsrik, men noen ganger er vi litt for omstendelige og litt for flinke til å forklare. Det slår ikke an i en tabloid presse, sier ordfører Terje Andreas Hoffstad i Stor-Elvdal på Innlandet.

