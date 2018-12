Finnmark vil delta i sammenslåing, men varsler mulig søksmål mot staten

Arbeiderpartiet, som nær har flertall i fylkestinget, stemte for første gang for å delta i fellesnemnda. Det første møtet skal holdes allerede mandag i Tromsø, som blir fylkeshovedstad i et sammenslått Finnmark og Troms fylke.

Stridsøksa er likevel ikke lagt helt bort. Fylkestinget vedtok nemlig også å sende et prosessvarsel om et mulig søksmål mot staten for å få opphevet sammenslåingen med Troms. Flertallet med Ap, Sp og SV mener det er tvilsomt om Stortinget fattet et lovlig vedtak da det ble besluttet å slå sammen de to nordligste fylkene.

– Et overgrep

Den borgerlige opposisjonen i fylket mener trussel om søksmål er spill for galleriet og unødig pengebruk når fylkestinget samtidig går inn for å starte prosessen i fellesnemnda.

Aps gruppeleder i fylkestinget, Remi Strand, ser annerledes på det:

– Prosessvarsel er et nødvendig tiltak for å synliggjøre overgrepet mot folket i Finnmark, når fylket tvangssammenslås med Troms etter stortingsvedtak av Høyre, Frp, KrF og Venstre, sier Strand i en SMS til NTB.

Fikk like mange

Tidligere torsdag etterkom kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) ønsket fra begge fylkene om å gi Finnmark og Troms like mange representanter i fellesnemnda. Hun la dermed bort den gamle forskriften som ut fra folketallet ga 19 representanter til Troms og 9 til Finnmark.

Den vedtatte sammenslåingen har i lang tid skapt stor uro, og et flertall av finnmarkingene som deltok i en folkeavstemning tidligere i år, sa nei. Finnmark fylkesting har helt fram til nå nektet å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen.