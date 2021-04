Finland starter forhandlinger med Russland om Sputnik-vaksine

Finland vil starte forhandlinger med Russland for å få Sputnik-vaksinen, sa familieminister Krista Kiuru under en spørretime i det finske parlamentet torsdag.

Det skriver VG, som siterer den finske avisa Helsingin Sanomat.

EU har ikke sagt ja

Den finske ministeren sier at hun ikke kan forskuttere hvordan forhandlingene med Russland vil gå, men at de skjer via det finske utenriksdepartementet, skriver Hufvudsstadsbladet.

– Helse- og sosialdepartementet og utenriksdepartementet har diskutert hvordan vi skal fordele arbeidet med forhandlingene med Russland, sier familieministeren, ifølge YLE.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har siden 4. mars hatt Sputnik-vaksinen til vurdering for godkjenning.

De har foreløpig ikke gitt noe svar.

Vil skaffe seg Sputnik på egen hånd

Annonse

Ministeren sier at ettersom EU ikke har noen kontrakt med produsentene av Sputnik, mener hun ikke det ligger noen motsetning i at Finland skal skaffe vaksinen på egen hånd.

Statsminister Erna Solberg (H) har i Stortinget åpnet for at Norge kan ta den russiske vaksinen i bruk, under visse forutsetninger.

– Vi er åpne for å kjøpe inn den russiske vaksinen hvis den er tilgjengelig, hvis vi har tillit til den, og vi kan gjøre et felles innkjøp med EU. Men jeg vil altså ikke kjøpe vaksiner som ikke er godkjent, sa Solberg.

Tyskland har varslet at de vil kjøpe doser av den omstridte vaksinen. Ungarn var det første EU-landet som tok vaksinen i bruk, og sier at de har kjøpt rundt én million doser.

Samme type som AstraZeneca og Janssen

Den russiske vaksinen er av samme type som AstraZeneca-vaksinen, som Folkehelseinstituttet har satt på pause i Norge, og den amerikanske Janssen-vaksinen, som er satt på vent i USA etter rapporterte bivirkninger.

Alle disse vaksinene bruker et adenovirus - et forkjølelsesvirus - som leveringsmekanisme for vaksinen.

Janssen-vaksinen er godkjent i EU og var ventet for bruk i Norge nå i april.

Forskjellen på AstraZeneca og Sputnik, er at den første inneholder forkjølelsesvirus fra sjimpanser, mens Sputnik inneholder menneskelig forkjølelsesvirus.