Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges

De 87 representantene fra dagens Akershus, Buskerud og Østfold konstituerte det nye felles fylkestinget torsdag. Kathy Lie (SV) ble valgt til fylkesvaraordfører i storfylket som formelt opprettes 1. januar 2020.

Fylkestinget besluttet at det nye fylket skal styres etter en parlamentarisk modell, med et fylkesråd i stedet for et formannskap. Kun Rødt stemte mot.

Tone Brenna (Ap) ble utpekt til leder for fylkesrådet.

Den ærverdige festsalen på universitetet NMBU i Ås ga Viken fylkestings første møte en storslått ramme, og flere pekte på at det var en historisk dag. Men i salen satt et rødgrønt flertall som altså ønsker å begrave det nye storfylket så fort som mulig.

I samarbeidsplattformen er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV enige om å jobbe for at Stortinget går tilbake på vedtaket om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold. Det håper de skjer etter stortingsvalget i 2021.

Viken fylke får 1,2 millioner innbyggere. Planen har vært at hovedkontoret til det nye fylket skulle ligge i Sandvika, men det rødgrønne flertallet vil beholde dagens tre fylkeshus i håp om at dagens tre fylker skal gjenoppstå.