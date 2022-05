Fellesforbundet mener Norge kan bli nødt til å sakke farten på klimakuttene

– Det er viktig at vi utvinner olje og gass. Det er fortsatt behov for petroleum i energimiksen vi bruker. Vi skal også gjøre det i solidaritet med andre europeiske land for å gjøre dem mindre avhengig av Russland med en despotisk leder i Putin, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til Aftenposten.

På LO-kongressen i neste uke blir klima et stridstema. Norsk Tjenestemannslag foreslår at LO skal «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel». LO-sekretariatet innstiller på sin side på å forkaste forslaget. I stedet vil LO-ledelsen ha en uttalelse om at de ønsker fortsatt leting.

Jørn Eggum, som leder et forbund med 160.000 medlemmer blant annet innen oljeindustrien, sier at krigen i Ukraina har forsterket behovet for leting, produksjon og eksport av norsk olje og gass.

Samtidig avviser han at klima må vike for sikkerhetspolitikken.

– Nei. Jeg tror vi kan kombinere begge. Men hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt.

