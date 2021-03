Fellesforbundet gir 2,4 millioner i valgstøtte – Rødt for første gang på lista

Arbeiderpartiet får nesten 1,9 millioner kroner, mens SV og Senterpartiet får henholdsvis 265.000 og 135.000, skriver FriFagbevegelse.

– Åtte års ørkenvandring er snart over, 189 dager før valget er folk lei av Erna Solbergs regjering. Det ser bra ut for et skifte nå, men vi kan ikke være sikre, sa forbundsleder Jørn Eggum på et møte tirsdag der pengestøtten ble vedtatt.

Støtten til Rødt, som aldri før er gitt, har derimot ikke full støtte i hele organisasjonen.

– Opprinnelig støttet jeg å gi penger til Rødt, selv om det satt langt inne. Etter partiets landsmøte i helga har jeg snudd, sa Roar Abrahamsen, som leder forbundets største avdeling, avdeling 5 i Bergen, da pengene skulle fordeles tirsdag.

Abrahamsen pekte blant annet på Rødts vedtak om å si nei til havvind.

