Februar-målinger: Senterpartiet knuser Fremskrittspartiet

Et gjennomsnitt av meningsmålingene den siste måneden viser at Sp får en oppslutning på 13,2 prosent. Det er en fremgang på 2,9 prosentpoeng sammenlignet med valget for halvannet år siden.

Samtidig fortsetter Fremskrittspartiet å falle i februar og får en oppslutning på 11,3 prosent, 3,9 prosentpoeng svakere enn valgresultatet i 2017.

– Dette er veldig motiverende. Det betyr at flere har fått med seg at Frp fører en veldig sentraliserende politikk for større forskjeller, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han kan også glede seg over klart rødgrønt flertall, også uten Rødt og Miljøpartiet De Grønne, på februar-gjennomsnittet som nettstedet pollofpolls har laget.

Arbeiderpartiet, Sp og SV får til sammen 90 mandater, mot 68 for den borgerlige firepartiregjeringen med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Stordrift og sentralisering

Vedums forklaring på Sps vekst og regjeringspartienes trøbbel går langs kjente spor.

Regjeringen mener stordrift er svaret på alt, blant annet i nærpolitireformen og med nedlegging av passkontorer, og overkjører folkeviljen i fylkessammenslåinger i Viken og Troms og Finnmark, fremholder han.

I tillegg trekker Vedum fram et krav i berørte områder om å skyte mer ulv, striden rundt EUs energibyrå Acer og beredskap i nord som viktige mobiliseringssaker for Sp.

Anklagen om at han først og fremst er en populist, avfeies med at Sps standpunkter i alle disse sakene er velkjente og varige.

– Vi har andre løsninger. Jeg har respekt for at regjeringen vil legge ned mange passkontorer, men vi mener det gir en dårligere tjeneste. Vi har ulike svar på hvordan Norge skal styres, sier Vedum.

– Vi tror stordrift gjør ting vanskeligere for folk.

Krise for Venstre og KrF

Heller ikke de to sentrumspartiene i regjeringen har noen grunn til å juble over februartallene. Begge forblir godt under sperregrensen på 4 prosent.

Verst er situasjonen for Venstre, som faller ned til en oppslutning på 2,6 prosent. Det ville gitt to mandater på Stortinget. Venstre har ikke vært over sperregrensen siden juni i fjor.

For KrFs del er det foreløpig ingen tegn til at partiets inntreden i regjeringen i januar, gir økt oppslutning. Partiet ligger, som i januar, på 3,5 prosent og har ikke vært over sperregrensen siden oktober i fjor.

Også for Høyre ble februarmålingene nedslående. Partiet faller tilbake fra 24,2 til 22,9 prosent sammenlignet med januar.

Jubel på venstreflanken

Samtidig kan fløypartiene på venstresiden juble.

Størst fremgang av samtlige partier i februar får Rødt, som øker med 3,1 prosentpoeng til 5,5 prosent. Det ville gitt ti mandater på Stortinget om det var valg i dag. Partiet har ikke fått et så høyt snitt noen gang de siste ti årene, og Rødt har nå vært over sperregrensen tre måneder på rad.

Også for SV ble februar positiv. Partiet vokser til 7,7 prosent og ligger dermed 1,6 prosentpoeng over valgresultatet fra 2017.

Ap er i februar landets klart største parti og får en oppslutning på 28 prosent, 0,6 prosentpoeng høyere enn valgresultatet.

Samtidig går Miljøpartiet De Grønne fram med 0,3 prosentpoeng siden januar, men klarer med 3,4 prosents oppslutning fortsatt ikke å kommer over sperregrensen.

