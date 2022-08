EUs energiministre innkalles til krisemøte 9. september

Denne artikkelen er skrevet av Alf Ole Ask i Energi og Klima som er nettavisen til Norsk klimastiftelse.

Den tsjekkiske industriminister, Jozef Sikela, skrev mandag på Twitter at det blir et ekstraordinært møte for EUs energiministre den 9. september i Brussel. Ifølge ham kommer møtet i stand etter omfattende forhandlinger.

«Vi må fikse energimarkedet. Løsning på EU-nivå er det aller beste vi har,» konkluderer han med i meldingen.

Tsjekkia har dette halvåret formannskapet i EUs ministerråd.

Kommisjonen: Jobber med saken

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen sa mandag at Kommisjonen jobbet med en strukturell reform og krisetiltak, skriver Bloomberg.

Men hva dette konkret handler om sa hun ingenting om.

Uttalelsene fra von der Leyen er på linje med det hun i juni sa i Europaparlamentet. Men heller ikke den gangen lettet hun på sløret om tidsramme eller hva slags reform Kommisjonen ser for seg. Det er lite trolig at det blir et ekstraordinært ministermøte, uten at det ligger noe konkret på bordet.

Flere land ønsker endring

Innkallingen av EUs energiministre skjer etter at Belgia, Tyskland og Østerrike har signalisert at de ønsker å få strømprisen frikoblet fra prisen på gass.

Russlands manipulering av gassmarkedet sender prisen opp og tærer på samholdet i EU.

Østerrike var det siste landet som meldte seg på. Den konservative statsminister Karl Nehammer kalte søndag prisutviklingen for galskap og etterlyste løsninger på europeisk nivå.

De tre landene som de siste dagene har ønsket å gripe inn i markedet, er land som tradisjonelt har hatt en høy terskel for denne type tiltak. Men nå holder det ikke lenger bare med kutt i avgifter og støtteordninger.

Den østerrikske statsministeren sa i et intervju søndag at han har diskutert dette med sin tyske og tsjekkiske kollega. Nehammer sa at han vil presse på for å få en bærekraftig modell som kan gjennomføres raskt, men hva dette skulle være utdypet han ikke.

Den belgiske statsminister Alexander De Croo og ulike tyske regjeringsmedlemmer har uttalt seg i samme retning.

Dårlige utsikter

Det som skremmer europeiske ledere, er at gassprisen trolig kommer til å være høye gjennom hele vimnteren.

På gassbørsen TTF i Nederland ble gass fredag omsatt til 309 euro/MWh. Dette vil gi en strømpris på rundt åtte kroner for hver kWh medregnet kvoteprisen på 94 euro pr. tonn.

Futures-prisene for gass viser at prisen vil ligge over 300 euro frem til sommeren 2023.