Vedum krever EU-avklaring fra Solberg

Venstres landsstyre innstilte lørdag kveld på at partiet skal si ja til norsk EU-medlemskap.

– Solberg sa i valgkampen i 2009 at det var en hovedmålsetting å få Norge inn i EU. I 2005 snakket hun om å innføre euro i Norge. Hun bør si at det er fullstendig uaktuelt å starte en innmeldingsprosess i EU nå, sier Vedum til VG.

Sp-lederen hevder Venstre vil melde Norge inn i en union med store problemer og at Norge må innføre euro som valuta dersom landet blir medlem etter valget i 2021.

– Denne krisen vi er i viser hvor viktig det har vært å ha en egen valuta, sier Vedum.

I vedtaket fra det digitale landsmøte heter det at medlemskapet «må avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet».

– Det var en god debatt, med respekt for ulike syn, men jeg er glad for at vi har tatt skrittet som programkomiteen pekte på, sier næringsminister og programkomitéleder Iselin Nybø til NTB.