EU og Norge har inngått midlertidig avtale om fiske i Skagerrak

Den begrensede og midlertidige avtalen med EU gjelder gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner i Skagerrak i januar 2021, i påvente av fullstendige avtaler mellom Norge og EU.

Adgangen gjelder fartøy som tradisjonelt fisker i Skagerrak på denne tiden av året.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en midlertidig løsning. Adgangen til å fiske i norsk sone i Skagerrak er viktig for danske og svenske fiskere. Selv om dette gjelder et fåtall fartøy, kan det bedre situasjonen for våre naboer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

