EU og britene enige om implementering av vinterens brexitavtale

Enigheten inkluderer protokollen om Irland og Nord-Irland. Dette sikrer at avtalen vil være implementert fullt ut fra 1. januar, skriver EUs visepresident Maros Sefcovic på Twitter.

Han møtte britenes brexitminister Michael Gove mandag for å diskutere avtalen.

Enige om grensen

Enigheten omfatter blant annet grensestasjoner for kontroll av dyr og planter, eksporterklæringer og leveranser av medisiner og matvarer, skriver EU-kommisjonen. I tillegg er det en klargjøring av hvordan regler for statsstøtte skal brukes i tilknytning til Nord-Irland-protokollen.

Enigheten innebærer også at den britiske regjeringen trekker de omstridte delene av et lovforslag som innebar at britene kunne overstyre deler av skilsmisseavtalen. De omstridte klausulene blir heller ikke lagt inn i et forslag til skattelov, slik det var varslet.

Handelsavtale ikke klar

Samtidig som det dermed er klart at utmeldingsavtalen blir implementert innen overgangsperioden etter brexit utløper, er forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia i det blå.

Forhandlingene har i praksis gått i stå, og denne uken skal statsminister Boris Johnson møte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ansikt til ansikt for å vurdere situasjonen. De vanskeligste punktene som gjenstår er konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale.