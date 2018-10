Der skal partiet vedta hvilken retning partiet skal ta videre – søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, starte sonderinger med Solberg-regjeringen, eller forbli i opposisjon.

I Oppland stemte 28 av de 35 stemmeberettigede for å gå til venstre, mens sju stemte for å gå til høyre. Fem av delegatene ble valgt på fylkesårsmøtet, mens fylkesleder Toril Kristiansen ikke sto på valg. Det har lenge vært kjent at hun står på den røde siden.