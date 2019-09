Erna Solberg: – Raja tar feil i det han sier

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikker er helt unødvendig i et regjeringssamarbeid, sier statsministeren i et intervju med blant annet NRK, TV 2 og VG tirsdag ettermiddag.

Hun viser til den pågående debatten etter at stortingsrepresentant Raja (V) nok en gang beskyldte Frp for «brun skremselspropaganda» i Aftenposten tirsdag.

I kronikken henvendte Raja seg direkte til statsministeren flere ganger, og spurte henne blant annet om hun føler hun har vært modig i denne debatten.

– Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, sier Solberg.

– Var tydelig

Raja er blant annet kritisk til Frp-leder Siv Jensens bruk av begrepet snikislamisering under valgkampen.

– Han tar feil i det han sier. Og jeg synes det er unødvendig at vi skal ha pågående en debatt som vi faktisk tok unna og var tydelig på i valgkampen, sier Solberg.

Hun utdyper:

– Jeg var tydelig og klar på å si at snikislamisering er et dårlig begrep. Det sa jeg også den gangen det ble brukt for ti år siden. Jeg mener det ikke er en beskrivelse som passer på det norske samfunnet, sier Solberg.

Hun kommer imidlertid verken til å be Raja eller Jensen om å beklage seg.

– Jeg har ikke tenkt å gi noen sånne veiledninger til noen, sier hun.

– Ikke lurt

Siv Jensen har svart på Rajas kronikk ved å antyde at Venstre bør gå ut av regjering dersom partiet har problemer med Frp.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sier Jensen i en sms til NTB og flere andre medier.

På spørsmål om statsministeren deler den oppfatningen, svarer hun følgende:

– Jeg synes ikke den typen uttalelser er noe lurt.