EØS-måling: Større støtte enn motstand i Sp

I løpet av det siste året har oppslutningen om EØS-avtalen økt i befolkningen, og siden november i fjor har den ligget på minimum 60 prosent, ifølge siste måling i mai i år. Samtidig ligger andelen som er uenig i at Norge skal delta i EØS, på 17 prosent i maimålingen.

Undersøkelsen fanger også opp oppslutningen om avtalen i de ulike partiene. I alle partiene er det flere EØS-tilhengere enn -motstandere.

Blant Arbeiderpartiets velgere har støtten ligget på minimum 70 prosent siden oktober i fjor, men i mai var den økt til 75 prosent.

Også blant Fremskrittspartiets velgere har EØS-støtten økt, fra 42 prosent i juli i fjor til 59 i mai.

Året sett under ett er Rødt splittet på midten, med 38 prosent for og 39 prosent mot EØS-avtalen, mens Sp har 43 prosent for og 35 prosent mot.

Fylkesvis er oppslutningen om avtalen størst i Oslo, med 67 prosent, og minst i Finnmark, med 42 prosent.

Det er NHO som i samarbeid med Ipsos Norge hver måned kartlegger nordmenns holdning til EØS-avtalen, som i 25 år har regulert Norges forhold til EU.

1.000 respondenter svarer på spørsmålet om hvor enige eller uenige de er i påstanden «Norge bør fortsatt delta i EØS-samarbeidet».