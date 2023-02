Onsdag kunne Nationen avsløre at staten har lansert planer om at samene kan flytte reindriften fra Fosen, slik at vindturbinene kan fortsette å snurre i deres vinterbeite.

– Vi har ikke konkludert om hva vi skal gjøre, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Nationen.

Han mener det er nødvendig med nok en utredning av spørsmålet.

– Det vi har sagt veldig tydelig og tatt opp med både vindkrafteierne, reindrifta og Sametinget etter at høyesterettsdommen ble avsagt, det er at vi må sette oss ned og finne ut av hvordan vi skal svare ut det Høyesterett egentlig ikke svarer på: Hvordan skal en innrette avbøtende tiltak og hva er avbøtende tiltak?

Vil ikke sette en frist

Sametinget har tidligere krevd at driften av vindkraftverkene stanses mens saken utredes – uten å bli hørt. Statsråden vil foreløpig ikke selv ta stilling til om vindmøllene bør rives eller hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres.

– Det får vi ikke rede på før vi har hatt dette utredningsprogrammet ferdig slik at vi får den kunnskapen for å fatte et nytt forvaltningsvedtak. Det mener jeg er den riktige måten å gjøre dette på, sier han.

Torsdag er det 500 dager siden Høyesterett fattet sin dom. På spørsmål fra Nationen om hvor raskt en utredning kan være avsluttet, svarer Aasland:

– Vi trenger litt erfaring med en sånn utredning. Det er vinterbeite, det er beiteområder, det er ulike forhold som skal vurderes. Vi trenger den kunnskapen for å fatte et nytt forvaltningsvedtak. Jeg vil ikke sette tidsfrister, sier han.

– Men du kan ikke si noe om det vil skje i løpet av våren eller sommeren?

– Jeg vil ikke sette tidsfrister. Jeg hadde et håp da jeg traff sametingspresidenten i fjor sommer om at dette kunne skje veldig raskt, og at vi fikk et konkret utredningsprogram som ikke strekker seg over for lang tid – og har fremdeles håp om vi kan klare det.

– Uriktig og villedende

Aaslands tolkning av høyesterettsdommen får advokat Jon A. Lange, som representerer en av de to berørte reinbeitedistriktene Nord-Fosen sida, til å reagere.

– Dette er dessverre uriktig og villedende fra Aasland. Det kan tyde på at han per i dag ikke kjenner saken godt nok, sier han.

– Høyesterett har fastslått at det etter utbyggingen ikke er nok vinterbeite igjen. Vinterbeitet i og rundt vindkraftanleggene er tapt. Og det er ikke tilstrekkelig med vinterbeite i resten av distriktet. Dette har Høyesterett tatt stilling til etter svært grundig domstolsbehandling. Det var jo nettopp sakens hovedtema, sier Lange.

Han mener kravet om nye utredninger bygger på et feilaktig premiss, om at Høyesterettsdommen har oversett relevante spørsmål. Advokaten viser videre til at utbyggernes egen sakkyndige har sagt at det eneste tenkelige avbøtende tiltak var omfattende vinterforing av flokken.

– Å sette reinen «på bås» om vinteren er imidlertid ikke aktuelt fordi det er i strid med tradisjonell reindrift, noe Høyesterett klart slår fast. Det eneste tenkelige avbøtende tiltak som gjenstår er dermed å pålegge tvangsflytting til ledige reindriftsområder andre steder. Det vurderte ikke Høyesterett. Men slike områder finnes ikke og tvangsflytting kan ikke pålegges. Dermed er det ikke noen avbøtende tiltak å utrede, mener han.

Reaksjoner på Stortinget

Etter Nationens sak om statens idé om at samene kan flyttes, har det også blitt reagert på Stortinget. En av dem er Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt:

«Dette ligner mer og mer på at regjeringa setter seg over høyesterettsdommen, og dermed utfordrer vårt demokratis grunnmur, maktfordelingsprinsippet», skriver han i en e-post.

«Å flytte samer fordi de står i veien for staten, er virkelig ikke et tiltak regjeringa kan vurdere. Det er 100 år siden norske myndigheter tvangsflyttet samer i Troms, og bare ideen om å gjøre noe lignende igjen, hører hjemme på historiens skraphaug», mener Jørgensen.

Nå krever SV at vindmøllene tas ned:

– Vi er vitne til et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Det er totalt uakseptabelt, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

I kjennelsen fra 11. oktober 2021 konkluderer Høyesterett enstemmig med at vindparkene på Storheia og Roan på Fosen er satt opp i strid med urfolksrettighetene.

– Nå må regjeringen legge fram en plan for riving av vindkraftverkene sånn at reindrifta kan få tilbake sitt viktigste vinterbeite på Fosen, krever Haltbrekken.