Endelig inne i Oslo bystyre etter 16 år med valgkamp

– Jeg har helt normale følelser. Det er jo hyggelig å komme inn i bystyret, sier Chaudhry da Nationen ringer for å høre hvordan det føles.

Torsdag 12. september var det nemlig klart: Etter flere måneder med intens valgkamp og intens maktkamp innad i Oslo-avdelingen av Folkeaksjonen Nei til Bompenger, hadde Chaudhry kommet seg gjennom nåløyet og inn i Oslo bystyre.

Det hadde han vært ganske sikker på ganske lenge, sier han selv.

– Jeg visste helt fra starten at det kom til å gå bra. Jeg var klar over at jeg var på en sikker plass, og dessuten krysser ganske mange folk på meg, da, sier Chaudhry.

Har vært sikker før

Det er imidlertid ikke første gang Chaudhry har vært sikker på å komme inn i bystyret.

I november 2002 meldte norsk-pakistanske Danny Ghanzanfar Chaudhry, da kjent som Danny Iqbal, seg inn i Senterpartiet.

Det gjorde han ifølge et intervju med Klassekampen blant annet fordi det var Per Borten som åpnet for innvandring fra Pakistan da han var statsminister. Og, som han la til:

– Sp har mye god politikk, og Åslaug Haga er en hyggelig dame. Innvandrere passer inn i partiet, og Sp er innvandrervennlige. Dessuten kommer 70 prosent av pakistanerne i Norge fra landet.

Også i 2003 var Chaudhry sikker på å komme inn, fra sin plassering på 15. plass på en fellesliste mellom Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Det begrunnet han ifølge Klassekampen med at han allerede et par uker før valget hadde 603 sikre stemmer blant venner og familie.

Men det rakk ikke. Det gjorde det heller ikke de neste valgene, da han nådde helt opp til en andreplass på Sps lister. Det gikk heller ikke etter at han i 2009 meldte overgang fra Senterpartiet til Fremskrittspartiet. Det gjorde han blant annet fordi han ville ha en strengere innvandringspolitikk.

– Ferdig med konflikten

Først i 2019 var Chaudhrys tid inne. Nå var han aktiv i FNB, et partivalg han begrunnet med at han som kjørelærer så hvor problematisk bompengene var for Oslo-bilistene. Også denne gang drev han en egen personvalgkamp basert blant annet i Grønland i Oslo, med egne plakater og oppfordring til å krysse av ved hans navn.

Samtidig ble han blandet inn i striden mellom en utbrytergruppe i FNB Oslo og partilaget sentralt. Så sent som på fredag satt han i retten for å prøve å legge denne striden død. Det tror han at han har klart.

– Vi er ferdig med den konflikten, og har stor tro på at de ikke får bruke logoen og navnet vårt lenger. Og de kom jo ikke inn i bystyret, heller. Nå er de helt ferdige, sier Chaudhry.

For hans del gjelder det nå å se framover.

– Nå skal vi inn i bystyret og jobbe for FNB-politikk. Og vi sikter fram mot stortingsvalget. Nå gjelder det å bygge partiet, sier Chaudhry.